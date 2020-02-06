2020-02-06T14:50:27+03:00
Общество

Из-за угрозы короновируса в Челябинске предложили отменить саммиты ШОС и БРИКС

Но сделать это может лишь один человек в стране
Андрей АБРАМОВ
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Из-за угрозы коронавируса житель Челябинска попросил перенести саммиты.Из-за угрозы коронавируса житель Челябинска попросил перенести саммиты.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Юрист из Челябинска Лев Большаков предложил отменить мероприятия в рамках саммитов ШОС и БРИКС. Они должны пройти в южноуральской столице летом 2020 года.

— Одной из самых крупных должна стать делегация из Китая. В связи с эпидемией коронавируса считаю проведение саммита в Челябинске опасным для здоровья челябинцев, — написал Лев Большаков на своей странице во «ВКонтакте».

К посту он приложил скан обращения к губернатору Алексею Текслеру. В письме он попросил отменить проведением саммитов в нашем городе.

— Жизнь и здоровье людей важнее. Мы должны исключить даже гипотетическую возможность проникновения вируса в Челябинск, — добавил Большаков.

Юрист Лев Большаков. Фото: Андрей АБРАМОВ

Юрист Лев Большаков.Фото: Андрей АБРАМОВ

В областной администрации КП-Челябинск пояснили, что саммиты проводятся в соответствии с указом президента. Соответственно и отменить их можно только через документ аналогичного уровня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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