Под Челябинском открыли пункт карантина для вернувшихся из Китая
В Министерстве соцотношений Челябинской области сообщили, что готовят к открытию пункт временного размещения в деревне Ужевка. Это Сосновский район, вблизи Рощино. Центр открывают, чтобы не допустить распространения короновируса. В него будут помещать вернувшихся из Китая
— Создание пунктов временного нахождения — это мера, которая сейчас действует на территории всех регионов РФ в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, — сообщил главный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов.
По факту карантинный пункт в Ужевке это детский лагерь «Утес». На карантине человека будут держать 14 дней. Но пока пункт в Ужевке пустует. Недавно прилетевшие китайцы сейчас в Миассе. Их 15 человек. Еще один пункт открыли в Варне, но очень быстро свернули из-за бунта местных жителей.
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