Под Челябинском открыли пункт карантина для вернувшихся из Китая

9 Февр. 2020 2020-02-09T07:44:24+03:00

Но пока там никого нет

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В Министерстве соцотношений Челябинской области сообщили, что готовят к открытию пункт временного размещения в деревне Ужевка. Это Сосновский район, вблизи Рощино. Центр открывают, чтобы не допустить распространения короновируса. В него будут помещать вернувшихся из Китая

— Создание пунктов временного нахождения — это мера, которая сейчас действует на территории всех регионов РФ в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, — сообщил главный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов.

По факту карантинный пункт в Ужевке это детский лагерь «Утес». На карантине человека будут держать 14 дней. Но пока пункт в Ужевке пустует. Недавно прилетевшие китайцы сейчас в Миассе. Их 15 человек. Еще один пункт открыли в Варне, но очень быстро свернули из-за бунта местных жителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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ИСТОЧНИК KP.RU