В Челябинской области рассказали, в чем опасность коронавируса
После закрытия в Варне и Ужевке карантинных центров по коронавирусу, губернатор Алексей Текслер созвал экстренное совещание. На нем власти обсудили, как будут выстраивать взаимодействие ведомств в нынешнее горячее время. А также напомнили, в чем опасность коронавируса.
Правительство РФ включило коронавирусную инфекцию в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. В этом списке, например, ВИЧ, гепатиты В и С, малярия, сибирская язва, чума и другие. Коронавирус стал 16 заболеванием в нем. В Челябинской области заболевших «китайской пневмонией» нет. И чтобы вирус не проник в регион, нужно соблюдать профилактику.
Для прибывающих из Китая должны организовываться 14-дневные карантины. Если за это время обнаружатся признаки недомогания, их отправят на лечение.
Карантинный пункт перенесли из Ужевки в областной противотуберкулезный диспансер. Здесь будут размещать китайцев, вернувшихся из КНР и имеющих вид на жительство.
По данным минздрава, сейчас в регионе госпитализированы 30 человек, у 13 из них коронавирус не подтвержден, остальных обследуют.
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ИСТОЧНИК KP.RU