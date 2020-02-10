Стало известно, где в Челябинске будут обследовать прибывающих из Китая на коронавирус

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:55:59+03:00

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После народных волнений, вспыхнувших в Варне и Ужевке из-за открытия карантинных пунктов по коронавирусу для наблюдения прибывающих китайцев, губернатор Алексей Текслер созвал 10 февраля экстренное совещание по выстраиванию взаимодействия всех ведомств в нынешнее горячее время. Коронавирус, напомним, относится к числу особо опасных.

ПОЧЕМУ НАЧАЛИСЬ ВОПРОСЫ

На территории Челябинской области, подчеркнул Алексей Текслер, не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Задача медиков — обеспечить постоянное наблюдение медиков за гражданам, прибывающим из КНР. Для лиц, имеющих вид на жительство, по распоряжению главного государственного санврача должны организовываться карантины для наблюдения за прибывающими в течение 14 дней. Если обнаружились признаки недомогания, их отправят на лечение.

В случаях недопонимания, которые возникли в выходные, губернатор Алексей Текслер видит несколько причин. Во-первых, плохое межведомственное взаимодействие. Во-вторых, слабая информированность народа. Врачи относились к прибывающим как к здоровым, народ — как к больным. В-третьих, сомнения вызывает приспособленность выбранных под карантинные пункты помещений. Нужны профильные медучреждения.

Для просвещения и оповещения по распоряжению губернатора при минздраве будет создан информцентр и открыта горячая линия.

— Никаких тайн у нас нет. Отсутствие информации было нашей ошибкой, ее нужно исправлять, — сказал губернатор.

КАРАНТИННЫЙ ЦЕНТР ВОЗЬМУТ ПОД ОХРАНУ

По данным минздрава, сейчас госпитализированы в регионе 30 человек, у 13 из них коронавирус не подтвержден, прочие на обследованиях. Определена карантинная клиническая база — областной противотуберкулезный диспансер. Об этом заявила замминистра Виктория Сахарова. Общая коечная мощность — 125. Есть изолированные боксы и особая система вентиляции. (ред.)

— Все регионы страны получили одни и те же распоряжения по организации карантинной базы для работы с прибывающими из КНР. Но у нас, в Челябинской области, работа была организована так, что сейчас мы сидим и разбираем ситуацию, — подчеркнул Алексей Текслер.

По словам руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова, в карантинные помещения в Варне и Ужовке были помещены здоровые граждане. Но, поскольку они прибыли из КНР и имели контакт с местными жителями, в целях предосторожности они были помещены «в нормальные достойные человеческие условия». Нынешняя база — областной противотуберкулезный диспансер, полностью обеспечивает требования безопасности. Кстати, здание возьмут под охрану.

Также губернатор Челябинской области распорядился начать большую профилактическую работу в соцсетях. Спикерами станут врачи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/759704" frameborder="0"></iframe> Пообещали, что закроют карантинный центр.

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ИСТОЧНИК KP.RU