В Таиланде назвали возможную причину столкновения катеров и гибели двух детей из Челябинска

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:48:11+03:00

Проблему можно увидеть по записи ДТП на канале

Изменить размер текста: A A

Столкновение двух катеров на канале у острова Пхукет произошло из-за превышения скорости. Предварительную версию ЧП назвали тайские СМИ со ссылкой на местные власти.

Оба катера изъяты в качестве вещественных доказательств. Капитанам запрещено водить любые суда в течение двух лет. Однако местные говорят, что превышение скорости для здешних мест — обычное дело. Скоростные катера, они же спидботы, одно из главных средств передвижения туристов между островами. Есть еще менее скоростные паромы.

Если сравнивать ситуацию на каналах с ситуацией на дорогах, то паромы и спидботы можно соотнести с автобусами и маршрутками. Последние, естественно, менее безопасны.

— Я не удивлен, что произошла такая ситуация. Дело даже не в том, что тайцы были в каком-то состоянии, дело в том, что нет никаких правил движения, все интуитивно двигаются. Еще одна проблема в том, что никто не заставляет туристов надевать спасжилеты, — пишет русскоязычный сайт pattayapeople.ru.

Напомним, в понедельник, 10 февраля, у берегов таиландского острова Пхукет столкнулись два туристических катера. На борту одного из них были российские туристы. Двое детей скончались, еще 20 наших соотечественников получили травмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/759780" frameborder="0"></iframe> Момент столкновения двух катеров в Пхукете попал на видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что известно о погибших в Таиланде российских детях

«Комсомолка» узнала истории детей из Челябинска, которые погибли на Пхукете (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете подробности этой трагедии?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU