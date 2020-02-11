В Таиланде назвали возможную причину столкновения катеров и гибели двух детей из Челябинска
Столкновение двух катеров на канале у острова Пхукет произошло из-за превышения скорости. Предварительную версию ЧП назвали тайские СМИ со ссылкой на местные власти.
Оба катера изъяты в качестве вещественных доказательств. Капитанам запрещено водить любые суда в течение двух лет. Однако местные говорят, что превышение скорости для здешних мест — обычное дело. Скоростные катера, они же спидботы, одно из главных средств передвижения туристов между островами. Есть еще менее скоростные паромы.
Если сравнивать ситуацию на каналах с ситуацией на дорогах, то паромы и спидботы можно соотнести с автобусами и маршрутками. Последние, естественно, менее безопасны.
— Я не удивлен, что произошла такая ситуация. Дело даже не в том, что тайцы были в каком-то состоянии, дело в том, что нет никаких правил движения, все интуитивно двигаются. Еще одна проблема в том, что никто не заставляет туристов надевать спасжилеты, — пишет русскоязычный сайт pattayapeople.ru.
Напомним, в понедельник, 10 февраля, у берегов таиландского острова Пхукет столкнулись два туристических катера. На борту одного из них были российские туристы. Двое детей скончались, еще 20 наших соотечественников получили травмы.
Момент столкновения двух катеров в Пхукете попал на видео.
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ИСТОЧНИК KP.RU