Главный по безопасности в администрации Челябинска покинул пост по собственному желанию

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:02:31+03:00

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В администрации Челябинска свежие кадровые перестановки. В пятницу, 14 февраля, начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности Александр Рымарев написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщает пресс-служба администрации города.

Год назад, после трагедии в Магнитогорске, Александру Рымареву пришлось отвечать на критику городской службы спасения, бойцы которой жаловались, что в Челябинске не осталось собак-поисковиков, стало меньше фельдшеров-спасателей, а сотрудники через суд выбивают себе форму.

Новость об увольнении Александра Рымарева нашла отклик в социальных сетях. В неофициальной группе «Служба спасения (16+)» они пишут:

— Поздно уволили! Еще и с красивой формулировкой «по собственному желанию». На самом деле, попросили уволиться — слишком много скандалов и нареканий по его работе. За три года Рымарев развалил всю службу спасения: нет сейчас кинологов и фельдшеров, проблемы в подразделениях водолазов и матросов-спасателей.

Исполнять полномочия начальника временно будет Дмитрий Плеханов. Этот человек опытен, так как работал замом начальника в этом же управлении.

Ранее в мэрии утвердили кандидатуру главного архитектора города. Им стал Павел Крутолапов. А до этого город обзавелся новым замом главы по вопросам городской среды. Эту должность занял москвич Александр Егоров.

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ИСТОЧНИК KP.RU