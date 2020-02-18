2020-02-18T08:53:48+03:00
Общество

Художник из Челябинска посвятил картину эпидемии коронавируса

А также другим вирусам, которые атакуют мир
Валентина ВАГАНОВА
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Рисунок называется «Вирусы атакуют». Автор: Альберт РастяпинРисунок называется «Вирусы атакуют». Автор: Альберт Растяпин
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Челябинский художник Альберт Растяпин, прославившийся полотнами о падении метеорита и портретом Владимира Путина, создал новую картину на злободневную тему — про атаку вирусов.

На ней изображена влюбленная пара в медицинских масках, земной шар, помощники в борьбе с болезнями — чеснок и лимон, вооруженные щитами, ну и, конечно, сами вирусы.

— Рисунок называется «Вирусы атакуют». Это влюбленная пара просто обнимется даже в повязках и перчатках, если присмотреться. Они не могут поцеловаться. Чеснок и лимон — это средство от всевозможных вирусов и других заболеваний, — объяснил КП-Челябинск свою задумку Альберт Растяпин.

Весь мир по-прежнему содрогается от коронавируса. В Челябинской области в карантинные пункты поместили всех прибывших граждан КНР. Они здоровы, но профилактику никто не отменял. Также в регионе эпидемия ОРВИ и гриппа, однако заболеваемость уже снижается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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