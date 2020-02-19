Отставку скандального челябинского омбудсмена рассмотрят в конце февраля
Скандально известный уполномоченный по правам человека в Челябинской области Антон Шарпилов официально покинет свое рабочее место. 27 февраля вопрос об отставке будут решать депутаты Заксобрания.
Чиновник решил уйти с поста еще 17 февраля, через три месяца после назначения и почти сразу после окончания своего отпуска без содержания. Сам Шарпилов заявил, что отставка связана с семейным скандалом. Решение омбудсмена поддержали и в аппарате губернатора Челябинской области.
Нового уполномоченного вскоре после заседания ЗСО будут утверждать коллегия из главы региона, общественной палатой региона и федерального омбудсмена по правам человека в РФ.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU