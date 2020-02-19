Отставку скандального челябинского омбудсмена рассмотрят в конце февраля

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:58:25+03:00

Чиновник пробыл на своем посту чуть меньше трех месяцев. Фото: Алексей Текслер, vk.com

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Скандально известный уполномоченный по правам человека в Челябинской области Антон Шарпилов официально покинет свое рабочее место. 27 февраля вопрос об отставке будут решать депутаты Заксобрания.

Чиновник решил уйти с поста еще 17 февраля, через три месяца после назначения и почти сразу после окончания своего отпуска без содержания. Сам Шарпилов заявил, что отставка связана с семейным скандалом. Решение омбудсмена поддержали и в аппарате губернатора Челябинской области.

Нового уполномоченного вскоре после заседания ЗСО будут утверждать коллегия из главы региона, общественной палатой региона и федерального омбудсмена по правам человека в РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU