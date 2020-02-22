Челябинский депутат возмущен новыми защитными экранами
Бессмысленно и беспощадно: челябинский депутат Роман Никитин обратил внимание на новые защитные экраны на Свердловском тракте. Трехметровые заборы, которые обязаны снизить шум, поставили там, где нет жилых домов.
— Слева здание, которое принадлежало Челябинскому лакокрасочному заводу, а справа через дорогу Челябинский цинковый завод. Ближайший жилой дом на улице Першина. В трех километрах отсюда. Зачем защищать от шума то, что не нуждается в этом? На что уходят наши деньги? — возмущается Роман Никитин.
Сами челябинцы также уже не раз недоумевали от инициативы чиновников. Так, жители жилых домов по улице Комарова собирали петицию против установки экранов возле их жилья, а большинство пользователей группы КП-Челябинск в ВКонтакте назвали новые заборы уродством.
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