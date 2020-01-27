«Наследие Тефтелева»: в Челябинске новые заборы уже выглядят как старые

Установка защитных экранов вдоль челябинских дорог напоминает заклеивание трещин обоями, причем дорогими и безвкусными.

Пришла я сфотографировать забор на который «посадили» металлические деревья и вижу: под кронами обосновались торговцы незамерзайкой. Вспомнилась интернетовская шуточка:

— Да ШОС такое! А из-за забора, который вроде бы должен оградить взоры от срамоты, торчит ржавый ангар — челябинская действительность лезет наружу, как невкусная каша из кастрюли.

С появлением защитных экранов Меридиан стал еще большей зоной отчуждения: сплошные заборы, местами уже сильно грязные. Кто будет протирать их?

Двойное «озаборивание» мешает уборке снегаФото: Ирина Фадюшина

Да, окрестности одной из самых оживленных транспортных артерий неприглядны, особенно зимой. Хотелось бы поля тюльпанов, но, увы.

Давайте подумаем, как сделать гостевые маршруты лучше.

Регулярно убирать мусор вдоль дорог. Провести воспитательную беседу с придорожными кафе и магазинами запчастей, которые обосновались вдоль того же Меридиана.

Дизайн-код нужен не только на центральных улицах. Вместо защитных экранов лучше посадить деревья стойкой породы — ранее это предлагал челябинский урбанист: это, кстати, в четыре раза дешевле, чем озаборивание (подсчитано)!

К тому же, заборы не защищают от шума. Это просто бесполезная трата бюджетных миллионов!

Металлические листы уже грязные. Интересно, как их будут мыть?Фото: Ирина Фадюшина

Напомним, об установке защитных экранов в Челябинске впервые заговорили еще осенью 2017 года, когда экс-губернатор Борис Дубровский анонсировал появление прозрачных стен по дороге в аэропорт. Администрация Тефтелева взяла под козырек и стала разыгрывать контракты на озаборивание.

Нам приводили в пример, что в странах Европы защитные стены еще и увиты плющом — растения удерживают дорожную пыль. Но у нас все сурово — металлические деревья.

Затем список улиц расширился, дошло до установки забора возле Успенского кладбища — как говорится, покойники любят тишину. А мы не покойники и хотим жить в красивом благоустроенном городе.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему заборы все-таки поставили?

Защитные экраны начали возводить уже после ухода Тефтелева и его сменщика Елистратова. К этому моменту общественность уже выступила против, завалив интернет фотографиями в фотошопе:

— Смотрите, как будет плохо: за заборами будет страшно ходить, там будет копиться мусор и обитать бомжи с наркоманами.

И эти протесты дали результат. Так на улице Комарова жители частного сектора добились своего: установку забора прекратили, хотя сваи были уже вбиты. Ранее мэрия отказалась от их установки на участке Братьев Кашириных от Косарева до Краснознаменной.

Так почему продолжили ставить заборы на других магистралях? Потому, что это было запланировано в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

— Мы пытаемся формировать участки для защитных экранов, чтобы эстетически въезд в Челябинск выглядел достойно, — комментировала ранее глава города Наталья Котова.

Защитные экраны возле кладбища в Челябинске.

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