Обвиняемого в убийстве 17-летнего студента в Челябинске отправили в изолятор на два месяца

23 Февр. 2020 2020-02-23T16:51:51+03:00

Возражать против меры пресечения он не стал

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23 февраля в Центральный райсуд Челябинска привезли обвиняемого в убийстве 17-летнего юноши. По версии следствия, накануне 26-летний южноуралец воткнул нож в грудь подростка. Потасовка началась из-за девушки.

На Воровского выпившая компания пристала к молодежи. Слово за слово и началась драка. Девушка уцелела, а вот ее 17-летний защитник погиб. Еще одного друга ранили — он в больнице. Опрашивая обвиняемого, суд узнал, что у того за плечами семь классов и пару судимостей за воровство и запрещенные вещества. Детей и жены нет.

Следствие потребовало отправить обвиняемого в СИЗО на два месяца. Тот не стал возражать. В итоге в изоляторе он пробудет минимум до 22 апреля. Если за это время СК не расследует дело, то меру могут продлить или наоборот смягчить.

По статье за убийство грозит до 15 лет колонии. Ранее мэрия Челябинска выступила с предложением оплатить похороны семье погибшего. Кроме того, дело взял под личный контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU