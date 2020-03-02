Пассажиров челябинского аэропорта вновь встречают полураздетые женщины

2 Март 2020 2020-03-02T13:55:36+03:00

Интересно, уберут ли рекламу к саммитам ШОС и БРИКС? Фото: frolov1414/instagram.com

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Пассажиров челябинского аэропорта уже много лет возмущала реклама кабаре, висевшая в зоне выдачи багажа. Волей-неволей приходилось смотреть на полураздетых дам, пока ждешь свой чемодан.

Новый терминал порадовал чистыми стенами — еще неделю назад там была только реклама одного из ресторанов, предлагающего Best borsch (лучший борщ). Но радость длилась недолго.

— Для тех, кто не верил рассказам. В аэропорту Челябинска на самых видных местах вас встречает реклама ломбарда и девушек, — написал в Instagram пользователь frolov1414.

Напомним, что первые претензии к новому терминалу начали появляться вскоре после открытия. «Можно вывезти ларьки с улиц, но как вывести ларек из сознания?» — задал риторический вопрос урбанист Лев Владов. Некоторых возмущают рекламные автомобили перед стояками регистрации, которые мешают в часы пик. На втором этаже вся красота заканчивается после зоны досмотра.

Зал ожидания напоминает сельский магазин: каменные картины-насыпушки, полки с лапшой, надувные подушки на шею, жвачки и шоколад. Стеллажи загораживают большие панорамные окна. Колхозные прилавки обещали убрать, но пока не сделали это. Недавно автор этих строк побывал в аэропорту в качестве пассажира. Подробности читайте по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU