«Мы узнали и подсуетились»: что происходит на границе Челябинской области и Казахстана

16 Март 2020 2020-03-16T11:32:16+03:00

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Из-за пандемии коронавируса Казахстан принял новые правила въезда в страну: своих не выпускать — чужих не впускать. С 8 часов 16 марта в Казахстане введен режим чрезвычайного положения: теперь граждан республики не выпустят из страны до 15 апреля, а жители Челябинской области и других регионов России спокойно смогут вернуться домой.

Читатель КП-Челябинск Виктор побывал на границе Казахстана накануне ее закрытия и рассказал, что там происходило.

— Тестю надо было съездить по делам, он — гражданин Казахстана. Мы узнали, что границу скоро закроют и подсуетились. Он спокойно перешел границу пешком и вернулся обратно. Я ждал его на российской территории, — рассказал Виктор. — В ту и другую сторону легковых автомобилей почти не было, фур тоже было немного — столько же, сколько обычно. Видимо никто об этом не знал. Решение было принято очень быстро.

Между тем, автовокзалы Челябинской области приостановили продажу билетов в Казахстан из-за новых ограничений. В отделе перевозок сказали, что официальной информации пока что нет. Журналист КП-Челябинск позвонил в кассу автовокзала на Синегорье. Там подтвердили, что купить билет могут только граждане республики, для россиян граница закрыта на месяц.

Как отмечают челябинцы, которые живут на две страны, это может стать проблемой для граждан Казахстана с разрешением на временное проживание (РВП) в России: по правилам иностранец не может покидать нашу страну более чем на полгода. То есть казахстанцы, которые гостили на родине более пяти месяцев не смогут выехать обратно, аннулируют РВП. Кроме того, не понятно, как будут осуществляться грузоперевозки между странами.

Напомним, ранее власти Казахстана заявили, что всех иностранцев будут пускать только по заграничному паспорту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/766608" frameborder="0"></iframe> Границу Челябинской области и Казахстана закрыли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU