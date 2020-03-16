2020-03-16T11:29:27+03:00
Общество

Проверка слуха: класс, где учится сын пустившейся в бега туристки из Миасса, закрыли на карантин

Мать юноши все еще не сдала анализы на коронавирус
Лидия ПЕСКОВА
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Школа № 10 в Миассе. Фото: uralpress.Школа № 10 в Миассе. Фото: uralpress.
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В Миассе медики и полиция все еще не могут найти 52-летнего косметолога Ларису Ясневу, которая после возвращения из Италии отказалась пройти обязательное обследование на коронавирус — женщина пустилась в бега. Больше всех ситуацией были напуганы родители одноклассников ее сына, который учится в 9-м классе миасской школы № 10. По слухам, 9А да и всю школу из-за этой истории собирались отправить на карантин.

В распоряжении КП-Челябинск оказалось письмо из управления образования Миасса, которое было направлено директору школы в конце прошлой недели, 12 марта.

— На данный момент учебный процесс рекомендуем осуществлять в обычном режиме. А также соблюдать меры по профилактике ОРВИ и гриппа. И провести беседу с родителями 9А по вопросу профилактики коронавирусной инфекции, — распорядилась начальник управления образования Миасса Анна Овсянникова.

Письмо чиновников руководству школы.

Письмо чиновников руководству школы.

В самой школе редакции рассказали, что мальчик, из-за которого паникуют родители, посещает школу в очно-заочном режиме. Последний раз он приходил в класс две недели назад, а с пятницы, 13 марта, весь 9А отправили на карантин по ОРВИ и гриппу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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