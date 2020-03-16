2020-03-16T14:35:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Кому оплатят больничный после карантина по коронавирусу в Челябинской области

Разъяснение минздрава [статистика]
Ирина ФАДЮШИНА
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Карантин нужен, если вы были в стране, где есть хотя бы один зараженныйКарантин нужен, если вы были в стране, где есть хотя бы один зараженныйФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Туристам, которые просидят на карантине после возвращения из-за границы, положен лист нетрудоспособности и оплачиваемый больничный. Но не всем, а только вернувшимся из тех стран, с которыми закрыто авиасообщение: Китай, Южная Корея, Италия, Иран и другие.

— Если мы говорим про страны, которые не входят в этот список, это будет только справка, которая не является основанием для выплат, — прокомментировал заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.

Как уточнили в минздраве, за невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на пять лет.

Напомним, тех, кто прилетает из других стран, где зафиксирован хотя бы один случай, должны самоизолироваться на 14 дней и соблюдать все инструкции врачей. По данным регионального минздрава таких в Челябинской области 425 человек. Из них 323 — россияне, 70 — китайцы, 13 итальянцев, один иранец и 18 граждан других стран.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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