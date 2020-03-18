2020-03-18T13:16:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Ведущая «Дом 2» Ольга Бузова отменила концерт в Челябинске

Артисты один за другим отказываются от выступлений
Ангелина ЗАКИРОВА
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Ольга Бузова перенесла тур на осеньОльга Бузова перенесла тур на осеньФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ольга Бузова перенесла тур из-за пандемии коронавируса, об этом она сообщила вчера вечером, 17 марта, на своей странице в ВК.

— Сейчас сложное время для всех, для всего мира. Нам сейчас просто необходимо беречь себя, и следить за здоровьем друг друга! Но в то же время, я призываю нас всех не поддаваться панике. Но в связи с законами, мы перенесли на осень все мои концерты, о датах буду сообщать, как только будет появляться информация у меня! — написала певица.

Как сообщал ранее сайт КП-Челябинск, Гречка накануне выступления в Челябинске решила перенести тур, группа «Руки Вверх!» тоже не приедет в город. Все заведения культуры уйдут на карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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