«Уральская молния» из-за угрозы коронавируса отменила сеансы массового катания в Челябинске
На прошлой неделе администрация «Уральской молнии» объявила об отмене сеансов массового катания в выходные 21 и 22 марта. А с понедельника, 23 марта, ледовый дворец решил закрыть свои двери для любителей льда.
— Те, у кого есть абонементы на сеансы массового катания, смогут воспользоваться ими в следующем сезоне, — рассказали журналисту КП-Челябинск в «Уральской молнии».
Вероятно, в дирекции ледового дворца допускают, что арена так и не откроется до конца апреля.
Напомним, в минувшие выходные был зафиксирован первый случай коронавируса в Челябинской области — заболел житель Миасса, которых отдыхал на горнолыжном курорте в Андорре. Сегодня утром стало известно о троих заболевших в Челябинске. Все трое из одного круга, они отдыхали в Европе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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