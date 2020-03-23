Для профилактики коронавируса: в челябинских ТРК отключат интернет

23 Март 2020 2020-03-23T14:35:38+03:00

Молодежь ходит в ТРК посидеть в бесплатном интернете, считают в правительстве Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Решение приняли после того, как Ирина Гехт сходила в торговый центр

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В челябинских ТРК отключат wi-fi, чтобы молодежь не тасовалась там во время карантина. Об этом рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Недавно была в «Роднике». Там полно молодежи — детей школьного возраста и студентов, — возмутилась Ирина Гехт.

Решит ли отключение интернета проблему — покажет время. У многих челябинцев сегодня подключен мобильный интернет.

Она также отметила, что пока нет оснований для закрытия заведений общепита: столики расставят на расстояние метр — полтора.

Напомним, в минувшие выходные счет по заболевшим коронавирусом открыл молодой человек из Миасса — сын местного предпринимателя прилетел из Испании. В Челябинске счет по заболевшим открыл муж сотрудницы прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU