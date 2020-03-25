Губернатор Челябинской области рассказал, как будут работать детские сады в отпускную неделю
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, как будут работать детские сады во время отпускной недели.
—На этой неделе детские сады продолжат работу в режиме свободного посещения. На следующей неделе, которая будет нерабочей, в детских садах будут организованы дежурные группы для тех детей, оба родителя которых будут работать, — прокомментировал в Инстаграме глава региона.
Он подчеркнул, что по работе детсадов было много вопросов от родителей. Полная информация появится позже на сайте правительства области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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