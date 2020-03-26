2020-03-26T05:24:42+03:00
Общество

Житель Челябинской области бесплатно раздает на улице медицинские маски

Где он их взял и что это за щедрая акция, рассказали в соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
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Житель Челябинской области бесплатно раздает на улице медицинские маски. Фото: vk.com/inzidentmiassЖитель Челябинской области бесплатно раздает на улице медицинские маски. Фото: vk.com/inzidentmiass
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В Миассе возле ТРК «Слон» молодой человек раздавал прохожим медицинские маски, чем многих сильно удивил.

— Кто он? — интересуются в группе «Инцидент Миасс» в ВК горожане.

— Раздавал или продавал? — уточнил местный житель Никита Сычев.

— Раздавал, совершенно бесплатно. Еще и салфетки, — написала Дарья Алаева, а другие подписчики паблика подтвердили.

Кто-то даже сфотографировал автомобиль парня с приклеенным к стеклу листком, а на нем надпись: «маски бесплатно».

— Молодец, конечно! Актуально. Но где же он взял эти маски? В аптеках не найти, — пишут люди.

— Это была акция. Миасская швейная фабрика сейчас шьет маски, вот их и раздавали. Скоро они поступят в аптеки России, — рассказал Сергей Орлов.

Масками торгуют прямо с машины возле городской больницы Челябинска. Фото: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»

Масками торгуют прямо с машины возле городской больницы Челябинска. Фото: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»

Напомним, что сейчас в Челябинской области довольно часто — особенно возле больниц — можно увидеть такие же автомобили с объявлением «маски». Вот только их не дарят, а продают. Причем, в разы дороже, чем они были в аптеках, — по 40 рублей за штучку.

Но скоро этому бизнесу должен прийти конец. Челябинская область закупает 666 тысяч медицинских масок, которые поступят в аптеки и медучреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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