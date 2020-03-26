Дело Семена Тютюева в Челябинске 2020: предполагаемых похитителей бизнесмена задержали в Крыму

26 Март 2020 2020-03-26T13:53:27+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях в Республике Крым задержали троих мужчин, которых подозревают в похищении бизнесмена Семена Тютюева из Челябинска. Информацию об этом КП-Челябинск подтвердили в Следственном комитете.

— После того, как Семен Тютюев нашелся, следствие закрыло дело по статье «Убийство» и открыло дело по статье «Похищение». В результате оперативной работы на территории Республики Крым были задержаны трое мужчины, которые могут быть причастны к похищению. Это жители Крыма, каждому из них чуть больше 30 лет. Подозреваемых задержали по месту жительства и привезли в Челябинск. Сейчас ведется активная работа над делом: проводятся допросы, опознания, — говорит руководитель следственного отдела СК по Центральному району Евгений Бабич.

Еще один источник в Следственном комитете рассказал КП-Челябинск, что мотивы похищения бизнесмена пока не понятны. Сам Семен Тютюев высказал предположение, что его похитили по ошибке. Также следствию предстоит установить, кто удерживал бизнесмена в неволе — эти же люди либо другие.

Кстати, из «плена» Тютюева отпустили добровольно. Ему не пришлось придумывать план побега и рисковать.

Напомним, челябинец Семен Тютюев пропал поздно вечером 21 апреля с парковки у магазина «Лента» на улице Академика Королева. По заявлению близких было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Однако спустя две недели бизнесмен сам прилетел из Москвы и был задержан в челябинском аэропорту Игоря Курчатова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU