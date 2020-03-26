«Мама сейчас чуть с ума не сошла»: очевидцы о взрыве газа в Магнитогорске 2020

В восьмом часу вечера 26 марта Магнитогорск содрогнулся. На улице Доменщиков, 19, взорвался газ в жилом доме. После этого в пламени оказалось несколько этажей. По данным к этому часу, два человека погибли. Это женщина и ребенок...

«АЖ ПРИСЕЛА ОТ СТРАХА!»

Горожане напуганы и активно делятся переживаниями в соцсетях. Люди пишут о том, что сначала не могли и подумать, что где-то рядом разыгралась трагедия: «думала, бомбочку кто-то взорвал», «звук был словно от грома», «как будто взрыв на карьере, но карьеров здесь нет».

— Я стояла на кухне, услышала сильный взрыв. Аж присела от страха. Потом выскочила на балкон. Откуда-то сбоку валил черный дым, пахло гарью. Дым становился все гуще и гуще, я вышла на улицу. Увидела дом и ужаснулась: на втором этаже в квартире не было стекол, все горело. Потом огонь перекинулся вверх и начался пожар, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск Ольга Евтюшина, жительница соседнего дома Доменщиков, 17/1.

Очевидцы рассказывают, что от сильного взрыва по дворам прошла мощная ударная волна. В домах по соседству дребезжали стекла. У машин сработала сигнализация.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/768985" frameborder="0"></iframe> Взрыв дома в Магнитогорске 26 марта 2020.

— Я неподалеку в машине сидел. Дрожь по кузову прошла — взрыв был мощным! — говорит Вадим Чуваин.

ЛЮДИ СРАВНИВАЮТ ДВЕ ТРАГЕДИИ

По словам горожан, пожарные и полиция, скорая приехали на место очень быстро, развернули спасательную операцию.

— Пожалуйста, останьтесь живыми! — молят магнитогорцы в социальных сетях.

Фото: сообщество "Черное&Белое Магнитогорск".

В памяти горожан еще живы воспоминания о трагедии на Карла Маркса, 164, где под Новый 2019 год от взрыва газа, словно карточный домик, сложился целый подъезд и погибли 37 человек. Люди сравнивают две трагедии. И каждый ищет в двух ЧП либо различия, либо сходство.

— Теперь мы точно знаем, как взрывается газ и как взрывают дома, — пишет в соцсетях Анна Лаптева.

— Я сомневаюсь, что 31 декабря был газ. Но в том доме арка была, а в этом — нет. Может, отсутствие арки и спасло от обрушения, — рассуждает Ольга Круглова.

РАЗДОЛБАЙСТВО ЖИЛЬЦОВ?

Горожане пытаются найти причину свежей трагедии. И вспоминают, что по району уже несколько дней ходят газовщики — проверяют плиты и вентиляцию по квартирам. Якобы, в дом по Доменщиков, 19, сегодня утром также заглядывал сотрудник газовой службы.

— Парень был из газовый службы, я проверяла, звонила в 04 и уточняла его фамилию. У меня на днях тоже проверяли. Парень очень ответственный был, все проверил: вентиляцию, газовое оборудование, трубы, кран смазал, — рассказала КП-Челябинск Инна Елисеева.

Но пока эти данные, а тем более связь между плановыми проверками газа и взрывом, не находят официального подтверждения.

— Это, скорее, раздолбайство жильцов. Разбираться нужно: кто там жил и что творил — придурки или нормальные люди, — считает Роман Чашкин.

— Не каждый может обычный бытовой газ унюхать. У кого-то насморк, кто-то сериал смотрит, — защищает возможных виновников Николай Пушин.

ОСТАНОВИТЕ СЛУХИ

Люди просят своих земляков не писать в социальных сетях свои домыслы о ЧП. И не выкладывать в сети непроверенную информацию.

— У меня мама сейчас чуть с ума не сошла. Решила, что это мой дом взорвался. Зачем писать информацию, которую вы не знаете! — корит землячку, указавшую неверный адрес трагедии, Анастасия Михно.

Многие комментаторы призывают горожан не впадать в панику и сплотиться, оставаться сильными перед лицом очередных испытаний.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В мэрии города назвали предварительную причину.

— Проходил ремонт в квартире, и произошел взрыв газа. По предварительной информации, натяжные потолки устанавливались, — рассказал журналистам глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/768997" frameborder="0"></iframe> В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме.

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