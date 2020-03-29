Карантин в Челябинске из-за коронавируса: торговые комплексы приостановили работу

29 Март 2020 2020-03-29T09:52:55+03:00

Карантин в Челябинске из-за коронавируса: закрылись магазины в ТРК. Фото: Инна КУМЕЙКО

Однако закрыты не все магазины. Какие еще заведения не работают в карантин в Челябинске из-за коронавируса

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Челябинск с 28 марта ушел на длинные «карантинные» выходные. Не работают кафе, рестораны, фитнес-центры и загородные комплексы. Также по 5 апреля работу приостановили большинство магазинов в ТРК. Открыты только гипермаркеты, магазины детских товаров и аптеки.

Например, в «Роднике» работает «Ашан», «Детский мир» и аптечный пункт. В «Алмазе» тоже — магазин с детскими товарами, аптека и «Лента». Та же история в остальных торговых комплексах.

В «Горках» работает только «Лента» и аптека. Фото: читатель КП

В «Алмазе» тоже закрыто все, кроме гипермаркета «Лента», «Детского мира» и аптеки.

Журналисты КП-Челябинск в первый день «нерабочей недели» прогулялись по городу и посмотрели, как горожане соблюдают карантин в Челябинске из-за коронавируса. Фоторепортаж можно посмотреть в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU