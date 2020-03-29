Карантин в Челябинске из-за коронавируса: торговые комплексы приостановили работу
Челябинск с 28 марта ушел на длинные «карантинные» выходные. Не работают кафе, рестораны, фитнес-центры и загородные комплексы. Также по 5 апреля работу приостановили большинство магазинов в ТРК. Открыты только гипермаркеты, магазины детских товаров и аптеки.
Например, в «Роднике» работает «Ашан», «Детский мир» и аптечный пункт. В «Алмазе» тоже — магазин с детскими товарами, аптека и «Лента». Та же история в остальных торговых комплексах.
В «Горках» работает только «Лента» и аптека. Фото: читатель КП
В «Алмазе» тоже закрыто все, кроме гипермаркета «Лента», «Детского мира» и аптеки.
Журналисты КП-Челябинск в первый день «нерабочей недели» прогулялись по городу и посмотрели, как горожане соблюдают карантин в Челябинске из-за коронавируса. Фоторепортаж можно посмотреть в нашем материале.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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