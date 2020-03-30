Карантин в Челябинске из-за коронавируса: как обрабатывать лапы собакам после выгула

30 Март 2020 2020-03-30T12:57:30+03:00

Баграт Агажанов рассказал, как обрабатывать лапы собакам во время карантина в Челябинске из-за коронавируса. Фото: из архива героя публикации

Известный ветеринар-блогер Баграт Агажанов рассказал, чем обрабатывать лапы питомцам во время карантина в Челябинске из-за коронавируса

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Четвероногим не объяснишь, что в Челябинске карантин из-за коронавируса: им нужно выходить на улицу по своим важным делам. За здоровье любимца переживать не стоит. Ветеринар Баграт Агажанов говорит, что питомцы не могут заразиться коронавирусом, которым болеет человек, это не доказано. Но вот притащить заразу домой могут — на лапках.

— Чтобы инфекция не распространялась, нужно после прогулки мыть лапы шампунем для животных с хлоргексидином или обрабатывать чистые лапы 1-2%-ым раствором хлоргексидина. Наносить хлоргексидин можно с помощью тряпки или через пульверизатор, — рассказал Баграт изданию Hornews.com.

Хлоргексидин не сушит кожу, и, если вдруг попадет в глаза, на нос или в пасть, ничего страшного не произойдет. А пот перекисью обрабатывать лапы врач не рекомендует — она раздражает слизистую и от нее трескаются подушечки.

В условиях карантина найти хлоргексидин в аптеках непросто. Поэтому проще купить шампунь с хлоргексидином и мыть лапы с ним. Тем более зоомагазины на этой неделе работают.

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ИСТОЧНИК KP.RU