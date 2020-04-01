В Челябинске в период режима самоизоляции службы доставки повысили цены из-за повышенного спроса
В Челябинске после введения всеобщего режима самоизоляции из-за коронавируса службы доставки увеличили сроки выполнения заказов. Некоторые сервисы предлагают привезти продукты только к концу недели и уже по завышенным ценам.
Со вторника, 31 марта, челябинцам запретили выходить без крайней необходимости, а большинство заведения перешли на доставку еще с субботы, 28 марта. Ответственные челябинцы решили заказать еду через Сбермаркет, но, к их удивлению, доставить продукты им обещали только 5 апреля,.
Заказ обещали выполнить через неделю. Фото: читатель КП-Челябинск
— В связи с повышенным спросом сроки доставки будут увеличены, — сообщили в сервисе.
Пользователей предупредили, что некоторых товаров может не оказаться на полках магазина, а минимальная стоимость заказа скоро увеличится.
Фото: читатель КП-Челябинск
Фото: читатель КП-Челябинск
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ИСТОЧНИК KP.RU
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