В Челябинске в период режима самоизоляции службы доставки повысили цены из-за повышенного спроса

1 Апр 2020 2020-04-01T07:50:14+03:00

В режиме самоизоляции службы доставки не справляются с наплывом заказов. Фото: читатель КП-Челябинск

Привезти заказы горожанам обещают только к концу недели

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В Челябинске после введения всеобщего режима самоизоляции из-за коронавируса службы доставки увеличили сроки выполнения заказов. Некоторые сервисы предлагают привезти продукты только к концу недели и уже по завышенным ценам.

Со вторника, 31 марта, челябинцам запретили выходить без крайней необходимости, а большинство заведения перешли на доставку еще с субботы, 28 марта. Ответственные челябинцы решили заказать еду через Сбермаркет, но, к их удивлению, доставить продукты им обещали только 5 апреля,.

Заказ обещали выполнить через неделю. Фото: читатель КП-Челябинск

— В связи с повышенным спросом сроки доставки будут увеличены, — сообщили в сервисе.

Пользователей предупредили, что некоторых товаров может не оказаться на полках магазина, а минимальная стоимость заказа скоро увеличится.

Фото: читатель КП-Челябинск

Фото: читатель КП-Челябинск

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ИСТОЧНИК KP.RU