Отсрочка по налогам из-за коронавируса в Челябинске 2020: какие предприятия получат и на какой период
Губернатор Алексей Текслер ввел отсрочку по налогам из-за коронавируса в Челябинске и области в 2020 году. Соответствующее постановление было подписано накануне.
— Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ делегировал региональным властям право в 2020 году продлевать сроки уплаты налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами. Челябинская область в оперативном режиме воспользовалась этим правом, — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
На отсрочку по налогам из-за коронавируса в Челябинске и области в 2020 году могут рассчитывать предприятия малого и среднего бизнеса:
— При использовании упрощенной системы налогообложения (УСН) и единого сельскохозяйственного налога (ЕСН);
— При применении единого налога на вмененный доход (ЕНВД);
— При применении патентной системы налогообложения.
Решение позволит предпринимателям временно высвободившиеся денежные средства вновь отправить в оборот, сохранить работоспособность бизнеса и рабочие места, подчеркнули в правительстве области.
Отметим, что введение отсрочек по уплате налогов — это первая мера поддержки бизнеса из ранее представленного губернатором пакета решений по поддержке предприятий в ситуации распространения коронавируса. Следующий шаг — поддержка ЗСО региона законодательной инициативы Текслера по снижению налогов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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