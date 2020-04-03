Алексей Текслер о продлении режима самоизоляции в Челябинской области: «Число людей в форме выросло»

Алексей Текслер заявил о продлении режима самоизоляции. Он будет действовать до 19 апреля включительно. А дальше? О об этом расскзаал губернатор Алексей Текслер на брифинге 3 апреля.

— Изменение режима в дальнейшем возможно, если мы перестанем фиксировать новые случаи, и то не сразу. Это может быть на 14 день или еще более поздний срок с последнего случая заражения, ктторый мы будем у себя фиксировать. Мы знаем, что период инкубации вируса — 14 дней, но еще нужно время для разрыва цепочек передачи коронавируса, — сказад губернатор.

Сейчас, по мнению главы региона, с точки зрения распространения вируса все зависит от самосознательности каждого из нас и общих усилий. Все введенне ограничительные меры направленвы ровно на это.

— Число людей в форме выросло, есть существенное изменение трафика на дорогах. На 55% в городе, на федеральных трассах - на 75%, — рассказал глава региона.

Пока полиция работает в формате убеждения: объясняет водителям важность соблюдения всеобщего режима самоизоляции.

Ведется контроль за получившими постановление о самоизоляции. В ГУ МВД создана база всех получивших постановление: более 5 тыс. штук. Пробивают на улицах по документам пешеходов, выявляя оперативно нарушителей всобщего режима самоизоля. Ограничения вводятся жесткие, но режима ЧС нет.

— Мы не планируем вводит режим ЧС, все принятые решения достаточны, — подчеркнул Алексей Текслер. — Я очень внимательно изучил комментарии под моим обращениям.

Также сегодня было объявлено о дополнительных региональных выплатах безработным, вставшим на учет.

— Те, кто получил предупреждение от работодателя, он получит выплату в 15 тыс. руб, через работодателя: адресно, с гарантией от работодателя о сохранении рабочего места. Предварительно за апрель региону на эти потребуется 3 млрд руб. Конечно, у бюджета будут определенные проблемы, будем урезать статьи расходов. Основной приоритет — социальные расходы.

Еще один важный вопрос — выплата кредитов и оплата коммуналки.

— Банки - отдельная большая самостоятельная проблема. Работаем с правительством РФ. Большое число предложений. Важно сфокусироваться на теме отсрочки платежей. Собираем статистику по банкам, — добавил губернатор. — Думаем, как помочь малоимущим с оплатой услуг ЖКХ

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