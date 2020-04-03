Коронавирус в Челябинске, последние новости на 4 апреля 2020 года: как будем жить в условиях продлившейся самоизоляции
Медики продолжают регистрировать новые случаи заболевания коронавирусом в Челябинске и области. Плюс один условно положительный диагноз у туристки из Аргентины. Кроме того, у двоих человек подтвердили диагноз.
Статистика по коронавирусу в Челябинской области на 4 апреля выглядит так:
* подтверждены 23 случая заболевания COVID-19.
* двое из подтвержденных выписаны.
* Итого на госпитализации остается 21 человек (Челябинск — 12, Кизильский район — 5, Магнитогорск — 1, Златоуст — 1, Бреды — 2).
* Условно положительный диагноз у пяти человек (Челябинск — 2, Верхнеуральск — 2, Магнитогорск — 1).
Так как коронавирус в Челябинске пока не отступает, режим самоизоляции продлен губернатором до 19 апреля.
— Изменение режима в дальнейшем возможно, если мы перестанем фиксировать новые случаи, и то не сразу. Это может быть на 14-й день или еще более поздний срок с последнего случая заражения, который мы будем у себя фиксировать. Мы знаем, что период инкубации вируса — 14 дней, но еще нужно время для разрыва цепочек передачи коронавируса, — сказал губернатор.
Режим ЧС вводить пока не планируют. Однако, многое зависит от сознательности жителей. Как известно, не все соблюдают режим. Полиция и минэкологии проводят рейды по турбазам и загородным курортам Челябинской области, которые все еще принимают гостей.
Нарушают самоизоляцию и рыбаки. Недавно одного достали из ледяной воды специалисты госинспекции по маломерным судам. Мужчина решил перейти по льду реки Уй на противоположный берег к своим товарищам и провалился.
Коронавирус в Челябинске, статистика на 4 апреля 2020 года. Иллюстрация: Эдуард Фадюшин.
КАК БУДУТ УЧИТЬСЯ ШКОЛЬНИКИ
В связи с продлением режима самоизоляции Алексей Текслер определил режим работы школ в Челябинской области. В вынужденные нерабочие недели, объявленные для всей страны до 30 апреля президентом Владимиром Путиным, с понедельника, 6 апреля, ученики переходят на режим электронного обучения и дистанционного образования.
— Учителя выйдут на рабочие места, если нет технической возможности вести образовательный процесс из дома. И если они не в группе риска (преклонный возраст, хронические заболевания, беременность), — сказал Текслер.
В самой сложной ситуации из-за коронавируса в Челябинске находятся выпускники. Чиновники рассматривают вопрос запуска образовательного Интернет-канала, на котором будут разбираться наиболее сложные темы итоговой аттестации.
ПОМОЩЬ БЕЗРАБОТНЫМ
Алексей Текслер принял решение о региональной доплате к пособию по безработице в апреле. Общая сумма с федеральной выплатой будет 15 тыс. руб. В условиях самоизоляции встать на учет в Центр занятости можно дистанционно, через сайт госуслуг.
Алексей Текслер пообещал казать финансовую поддержку. Фото: правительство Челябинской области
КАК НАКАЗЫВАЮТ ЗА ФЕЙКИ
Коронавирус в Челябинске и области порождает новые фейки. Полиция разоблачила еще два в социальных сетях. Авторы сообщений заплатят штрафы в размере 30 тысяч рублей. Это 35-летняя жительница Челябинска, которая разместила на своей личной странице недостоверную информацию о количестве заболевших коронавирусом. И 34-летний житель Магнитогорска, который выложил под одним сообщением в социальных сетях фото армейского автомобиля с автоматом на крыше и стоящих рядом сотрудников ДПС. Он написал, что снимок сделан на границе Самарской и Оренбургской областей.
НЕРВНИЧАЕШЬ? ПОМОГУТ!
Заработала служба психологической поддержки для самоизолировавшихся. На специальной горячей линии работают профессиональные медики. По телефону могут позвонить люди, которые чувствуют эмоциональный дискомфорт и даже депрессию в условиях самоизоляции из-за коронавируса в Челябинске и области. Обратиться за помощью можно по номеру +7 (351) 269 77 77 (круглосуточно).
Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на 4 апреля 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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