Новые случаи заражения коронавирусом в Челябинской области: три подтвержденных диагноза
Губернатор Челябинской области озвучил статистику по новым случая заражения коронавирусом в Челябинской области. За минувшие сутки подтверждены три случая и еще три условно подтвержденных.
Общее число подтвержденных диагнозов — 26.
— Семь человек не имеют клинических признаков. У четырех — пневмония. У остальных состояние удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме, — озвучил Алексей Текслер.
Еще двоих зараженных выписали. Итого четыре выписанных за время эпидемии.
Инфографика: Эдуард Фадюшин
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ИСТОЧНИК KP.RU
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