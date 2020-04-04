Новые случаи заражения коронавирусом в Челябинской области: три подтвержденных диагноза

4 Апр 2020 2020-04-04T10:50:23+03:00

Помимо новых случаев заражения коронавирусом в Челябинской области есть и выздоровевшие

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Губернатор Челябинской области озвучил статистику по новым случая заражения коронавирусом в Челябинской области. За минувшие сутки подтверждены три случая и еще три условно подтвержденных.

Общее число подтвержденных диагнозов — 26.

— Семь человек не имеют клинических признаков. У четырех — пневмония. У остальных состояние удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме, — озвучил Алексей Текслер.

Еще двоих зараженных выписали. Итого четыре выписанных за время эпидемии.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

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ИСТОЧНИК KP.RU