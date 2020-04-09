2020-04-09T09:13:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Вторые сутки подряд в Челябинской области нет новых больных коронавирусом

Продолжают выписывать тех, кто был госпитализирован ранее
Инна КУМЕЙКОИрина ФАДЮШИНА
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У двоих южноуральцев условно положительный диагнозУ двоих южноуральцев условно положительный диагнозФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Уже вторые сутки подряд в Челябинской области нет ни одного подтвержденного диагноза COVID-2019. Еще одна хорошая новость: из больниц выписаны еще четыре человека, итого 10 выздоровевших.

— Условно положительных два. Они находятся в стационарах, — рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Между тем, пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь получил второй положительный тест на коронавирус. Сам глава региона ушел в режим самоизоляции, не покидает кабинет. Всю неделю брифинги проводятся дистанционно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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