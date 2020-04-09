Вторые сутки подряд в Челябинской области нет новых больных коронавирусом

9 Апр 2020 2020-04-09T09:13:07+03:00

Продолжают выписывать тех, кто был госпитализирован ранее

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Уже вторые сутки подряд в Челябинской области нет ни одного подтвержденного диагноза COVID-2019. Еще одна хорошая новость: из больниц выписаны еще четыре человека, итого 10 выздоровевших.

— Условно положительных два. Они находятся в стационарах, — рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Между тем, пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь получил второй положительный тест на коронавирус. Сам глава региона ушел в режим самоизоляции, не покидает кабинет. Всю неделю брифинги проводятся дистанционно.

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ИСТОЧНИК KP.RU