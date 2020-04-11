2020-04-11T09:11:13+03:00
Общество

В Челябинской области коронавирус подтвердился еще у шести человек

Число заболевших достигло уже 42
Юлия РЕУТОВА
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Шесть диагнозов подтвердили в новосибирской лабораторииШесть диагнозов подтвердили в новосибирской лабораторииФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Челябинской области подтвердились шесть новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона. Число заболевших достигло 42.

Новые данные пришли из новосибирской лаборатории «Вектор». Она подтвердили COVID-19 еще у шести южноуральцев.

— Итого на госпитализации остается 31 человек (Челябинск — 10, Кизильский район — 5, Магнитогорск — 6, Златоуст — 1, Бреды — 4, Верхнеуральск — 2, Аша — 1, Снежинск — 2). Одиннадцать из подтвержденных выписаны, — прокомментировали в Минздраве региона.

Условно подтвержден коронавирус у шести человек, из них пять новых. Как подчеркнули в ведомстве, южноуральцы находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

Всего в Челябинской области на COVID-19 обследовано 19 078 человек. За последние сутки проведено 1260 тестов. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую линию» - 8 (351) 240-15-16. Открыта также круглосуточная горячая линия — 8-800-201-41-88.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Самый пожилой пациент с коронавирусом в Челябинске — 88-летняя женщина. Крупный очаг заболеваемости возник в Магнитогорске. После смерти мужчины от пневмонии вся его семья оказалась в больнице с подозрением на коронавирус. На карантин закрыли весь подъезд. В группе риска оказались около ста человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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