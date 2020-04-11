Коронавирус в Челябинске, последние новости на 11 апреля 2020 года: первый тяжелый случай заболевания

Самый пожилой пациент с коронавирусом в Челябинске — 88-летняя женщина. Накануне ей пришел результат теста — условно положительный. У людей в возрасте часто болезнь протекает тяжело, и эта пенсионерка не стала исключением.

— За сутки условно-положительные результаты выявлены у четырех человек. К сожалению, среди них женщина 88 лет находится с тяжелой пневмонией, — рассказал на традиционном брифинге по коронавирусу губернатор Алексей Текслер.

Это первый тяжелый случай заболевания у пациента с положительным тестом на коронавирус в Челябинской области.

Врачи отслеживают текущую ситуацию, анализируя пути распространения инфекции: из-за границы или распространяемая внутри региона. Выходит 50/50.

Статистика по коронавирусу в Челябинской области на 11 апреля выглядит так:

* подтверждено 36 случаев заболевания COVID-19;

* в больнице на сегодняшний день остаются 26 человек (Челябинск — 9, Кизильский район — 5, Бреды — 4, Магнитогорск — 3, Верхнеуральск — 2, Снежинска — 2, Златоуст — 1);

* 10 человека вылечились;

* условно положительный диагноз у 8 человек.

А В ЭТО ВРЕМЯ

* В аэропорту Челябинска начали тестировать прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Пока в добровольном порядке. Также планируется проверять жителей соседней Свердловской области, которые в выходные соберутся на Южный Урал.

* В местах отдыха и на рыбалке попались 1300 южноуральцев, нарушивших режим самоизоляции из-за коронавируса в Челябинской области. Пяти компаниям, которые приняли туристов на свое территории, грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

* Два торговца одеждой из Миасса 20 суток не смогут вести бизнес на вещевом рынке. Так их наказали за работу во время режима всеобщей самоизоляции.

* В Челябинской области приступают к тестированию на коронавирус сотрудников полиции. Медработников уже проверяют.

* Во время всеобщего режима самоизоляции из-за коронавируса в Челябинской области могут разрешить вновь открыться парикмахерским и салонам красоты. В Москве, например, могут сейчас работать предприятия индустрии красоты с медицинской лицензией. У нас в регионе таких предприятий — не более 10% от общего числа. Вопрос будут обсуждать в правительстве области 11 — 12 апреля.

* В период самоизоляции праздничные богослужения в храмах Челябинской области отменены. Вербное воскресенье выпадает на 12 апреля, и верующим предлагают молиться дома. До 15 апреля в Челябинской митрополии должны решить, состоятся ли пасхальные богослужения. Большой религиозный праздник выпадает на 19 апреля.

* Открыт сбор средств для сидящих на карантине тяжелобольных стариков из Челябинска. Для помощи им создана новая организация «Человек напротив» и проект проект «Бабушки на карантине». Волонтеры собирают деньги на лекарства и продукты тяжелобольным пенсионерам.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на 11 апреля 2020 года.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

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