Челябинцы наплевали на самоизоляцию: фоторепортаж с оживших улиц
В Челябинске всеобщий режим самоизоляции оказался не помехой для прогулок. В выходные центральные улицы вновь ожили. Горожан не пугает ни растущая статистика по заболеваемости коронавирусом, ни усиленные патрули полиции. Фотокорреспондент «Комсомольской правды-Челябинск» убедился в этом лично.
В выходные в Челябинске около 400 стражей правопорядка, а также добровольцы, вышли на патрулирование парков, скверов и улиц, чтобы вычислять тех, кто не соблюдает обязательный двухнедельный карантин, и информировать горожан о режиме самоизоляции. Но желающих подышать свежим воздухом меньше не стало.
Велосипедисты не могут без движенияФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Горожане соскучились по общениюФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Люди не боятся штрафовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В магазинах заметное оживлениеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Покупатели стараются соблюдать дистанциюФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Предприниматели стараются не упускать клиентовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Пусто только в паркахФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Парки закрыты, поэтому нарушителям грозит штрафФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А на Алом поле гулять можноФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Детей в сквере многоФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Пожилые люди тоже выходят прогулятьсяФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Жизнь идет своим чередомФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как работает полиция в Челябинске при коронавирусе: за что накажут и какие документы нужны. Отвечаем на семь важных вопросов о работе полиции в Челябинске при коронавирусе.
Как не получить крупный штраф за выход из дома. Объясняет почетный адвокат России Леонид Ольшанский (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»