2020-04-12T18:38:05+03:00
Общество

Челябинцы наплевали на самоизоляцию: фоторепортаж с оживших улиц

Горожане соскучись по прогулкам
Юлия РЕУТОВА
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Гулять с собаками можно, но не в компании и не дальше 100 метров от домаГулять с собаками можно, но не в компании и не дальше 100 метров от домаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Челябинске всеобщий режим самоизоляции оказался не помехой для прогулок. В выходные центральные улицы вновь ожили. Горожан не пугает ни растущая статистика по заболеваемости коронавирусом, ни усиленные патрули полиции. Фотокорреспондент «Комсомольской правды-Челябинск» убедился в этом лично.

В выходные в Челябинске около 400 стражей правопорядка, а также добровольцы, вышли на патрулирование парков, скверов и улиц, чтобы вычислять тех, кто не соблюдает обязательный двухнедельный карантин, и информировать горожан о режиме самоизоляции. Но желающих подышать свежим воздухом меньше не стало.

Велосипедисты не могут без движения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Велосипедисты не могут без движенияФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Горожане соскучились по общению Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Горожане соскучились по общениюФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Люди не боятся штрафов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Люди не боятся штрафовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В магазинах заметное оживление Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В магазинах заметное оживлениеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Покупатели стараются соблюдать дистанцию Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Покупатели стараются соблюдать дистанциюФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Предприниматели стараются не упускать клиентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Предприниматели стараются не упускать клиентовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пусто только в парках Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пусто только в паркахФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Парки закрыты, поэтому нарушителям грозит штраф Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Парки закрыты, поэтому нарушителям грозит штрафФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А на Алом поле гулять можно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А на Алом поле гулять можноФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Детей в сквере много Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Детей в сквере многоФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пожилые люди тоже выходят прогуляться Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пожилые люди тоже выходят прогулятьсяФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жизнь идет своим чередом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жизнь идет своим чередомФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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