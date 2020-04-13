Алексей Текслер о введении спецпропусков в Челябинске: «Система будет простой и прозрачной»

13 Апр 2020 2020-04-13T09:34:28+03:00

Уехать на дачу можно будет на такси или личном авто Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Когда их введут и как это будет работать

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На Южном Урале может запуститься система пропусков. Будет ли она введена после 19 апреля (именно до этого дня введен режим самоизоляции), покажет ближайшая неделя. На утреннем брифинге Алексей Текслер заявил о введении спецпропусков в Челябинске и области.

— Система будет простой и прозрачной: зарегистрироваться в системе, получить номер. Предполагаем возможную смену в пропуске места изоляции — с квартиры на дачу, например (раз в неделю), упрощенный порядок для пенсионеров, — отметил губернатор.

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Сегодня Алексей Текслер разрешил жителям ездить в сады и дачи, но только на авто. Разрешена работа магазинов с рассадой и саженцами.

Алексей Текслер подписал распоряжение, которое разрешает работу организаций, обеспечивающих качество жизни

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ИСТОЧНИК KP.RU