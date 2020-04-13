Коронавирус в Челябинске, последние новости на 13 апреля 2020 года: граффити в маске и опасный рейс из Москвы

Кто следит за статистикой, в воскресенье испытал облегчение — официально новых случаев заражения в городе и по области нет. Новосибирская лаборатория «Вектор» не сообщила ни про один подтвержденный диагноз. Правда, радоваться пока рано. Ответ «Вектора» ждут еще девять южноуральцев. И троим из них тоже предварительно положительный результат сообщили в минувшее воскресенье.

Всего по области заболевших 42 человека. В больницах — 30. Десять лежат в Челябинске.

Инфографика: Эдуард Фадюшин.

Тревожный список могут пополнить пассажиры «Аэрофлота» Москва-Челябинск, прилетевшие в город 30 марта рейсом № 1422. У одной из пассажирок обнаружили коронавирус. Теперь власти намерены взять анализы у попутчиков женщины. Контактными считаются пассажиры соседних рядов. Их уже ищут.

Между тем по прилету прямо в аэропорту мазки берут у всех пассажиров из Москвы и Санкт-Петербурга — риск заразиться в обеих столицах очень высокий. Однако помещать на карантин прилетевших оттуда пока не планируют.

Инфографика предоставлена минздравом Челябинской области.

На выходные в Челябинск вернулось в тепло. Это заставило горожан массово нарушать правила самоизоляции. Улицы и дворы заполнили люди — горожане гуляли семьями, парами, группами. Власти предупреждали, что подобное поведение может привести к ужесточению ограничительных мер. Так что сегодня утром ждем новые заявления губернатора Текслера.

С призывом остаться дома к челябинцам обратились художники. Граффити девушки с караваем у дворца спорта «Юность» украсила медицинская маска.

Как изолироваться с животными и подготовить четвероногих к весне. Советы от защитника Карена Даллакяна 00:00 00:00

— Мы решили поддержать акцию «Оставайтесь дома» и нарисовать знаменитой девушке с караваем маску. Это предупреждение тем, кто гуляет в парках, ездит на шашлыки. Нужно соблюдать все методы гигиены, мыть руки, одевать маску и оставаться дома, пока не закончатся нерабочие дни. А когда все закончится, граффити будет полностью восстановлено, — пообещали авторы проекта.

Инфографика предоставлена минздравом Челябинской области.

Кстати, остерегаться в эти дни нужно не только вирусов. Активизировались мошенники всех мастей. Читатель КП-Челябинск рассказал, как его обманули, когда он искал работу. Мужчину позвали на презентацию перспективной компании, а после лекции предложили купить за 500 рублей диск с обучающей программой. А рабочее место так и не предоставили.

А еще в храмах города прошли торжественные литургии в честь Вербного воскресенья. Богослужения проводили в режиме онлайн, чтобы люди могли помолиться, не выходя из дома. Однако многие горожане все-таки пришли в храмы. Больше всего прихожан оказалось в кафедральном Свято-Симеоновском соборе. Священнослужители вышли к пастве со стаканом спирта для дезинфекции лжицы.

Наталья Барашкова: что думают психологи об изоляции, когда сами сидят в изоляции 00:00 00:00

До вторника в Челябинской митрополии должны решить, состоятся ли пасхальные богослужения — праздник выпадает на следующее воскресенье, 19 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вербное воскресенье в челябинских храмах провели в масках и со спиртом (фото)

Смотрим, как проходила служба (подробнее).

Губернатор Челябинской области показал, как в изоляции общается с семьей

Алексей Текслер призвал проявить заботу к близким и незнакомым людям (подробнее).

Вне игры: как изменятся большие гонорары челябинских хоккеистов и футболистов из-за коронавируса

«Комсомолка» посчитала, сколько потеряли в зарплате игроки профессиональных клубов после отмены игр (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953