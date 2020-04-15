Из-за коронавируса в Челябинске отказались от высадки цветов
В межсезонье в Советском районе решили украсить клумбы цветной щепой. Из-за распространение коронавируса власти района отказались от дорогих цветов и предложили альтернативное решение, которое обойдется примерно в 10 раз дешевле.
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— В целях экономии бюджетных средств было рекомендовано отказаться от дорогостоящих закупок, поэтому мы оперативно подготовили и согласовали альтернативный проект сезонного декорирования клумб с использованием цветной щепы, который примерно в 10 раз дешевле по стоимости, — сообщилглава Советского района Владислав Макаров.
Напомним, что в Челябинске может возникнуть дефицит цветов, это связанно с ограничительными мера по коронавирусу.
Клумбы Советский район.
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ИСТОЧНИК KP.RU