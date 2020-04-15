2020-04-15T10:10:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Пасхальная служба в Челябинске 2020: прямая онлайн-трансляция на радио «Комсомольская правда»

Верующие смогут принять участие в богослужении дистранционно на 95,3 FM
Ирина ФАДЮШИНА
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В этом году Пасха состоится 18 апреляВ этом году Пасха состоится 18 апреляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Главный праздник православных христиан — Пасха — состоится в ближайшее воскресенье, 18 апреля. Принять участие в богослужении можно дистанционно. Пасхальная служба в Челябинске 2020 будет транслироваться на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM), а также на телеканале ОТВ.

Расписание трансляций будет сообщено дополнительно. Ориентировочно — с полуночи и до 4 утра.

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Напомним, из-за пандемии коронавируса верующим настоятельно рекомендуют остаться дома. На сегодняшний день православные церкви остаются открыты.

— У светских властей нет возможности закрыть церковь. Это — зона ответственности Челябинской митрополии, — констатировал губернатор Алексей Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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