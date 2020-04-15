2020-04-15T09:38:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 15 апреля 2020 года: плюс пять за сутки

Накануне выписали рекордное число выздоровевших — девять человек
Инна КУМЕЙКОИрина ФАДЮШИНА
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Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 15 апреля 2020 года составилоКоличество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 15 апреля 2020 года составилоФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 15 апреля 2020 года увеличилось до 55. Из них 22 выздоровели. Накануне выписали 9 человек, сообщил губернатор Алексей Текслер.

На госпитализации остается 33 человека: Челябинск - 12, Кизильский район — шесть, Магнитогорск — пять, Снежинск — три, Бреды — два, а также по одному пациенту в Миассе, Аше, Копейске, Коркинском и Сосновском районах.

Коронавирус в Челябинске. Последние новости на утро 15 апреля

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— Проводится тщательная работа по прилетающим из Москвы, плюс обязали сообщать о себе всех приезжих другим транспортом. Есть один случай в аэропорту, — уточнил Алексей Текслер. — С сегодняшнего дня расширяется внутреннее тестирование: кассиры супермаркетов, ГУФСИН, сотрудники детдомов. Крупные сети начнем тестировать сегодня.

По решению главного санитарного врача РФ изменился режим работы по подтверждению первичных диагнозов. Анализы перестали отправлять в новосибирский «Вектор», верификация проходит теперь в Роспотребнадзор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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