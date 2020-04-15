Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 15 апреля 2020 года: плюс пять за сутки
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 15 апреля 2020 года увеличилось до 55. Из них 22 выздоровели. Накануне выписали 9 человек, сообщил губернатор Алексей Текслер.
На госпитализации остается 33 человека: Челябинск - 12, Кизильский район — шесть, Магнитогорск — пять, Снежинск — три, Бреды — два, а также по одному пациенту в Миассе, Аше, Копейске, Коркинском и Сосновском районах.
Коронавирус в Челябинске. Последние новости на утро 15 апреля
— Проводится тщательная работа по прилетающим из Москвы, плюс обязали сообщать о себе всех приезжих другим транспортом. Есть один случай в аэропорту, — уточнил Алексей Текслер. — С сегодняшнего дня расширяется внутреннее тестирование: кассиры супермаркетов, ГУФСИН, сотрудники детдомов. Крупные сети начнем тестировать сегодня.
По решению главного санитарного врача РФ изменился режим работы по подтверждению первичных диагнозов. Анализы перестали отправлять в новосибирский «Вектор», верификация проходит теперь в Роспотребнадзор.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус в Челябинске, последние новости на 15 апреля 2020 года: полсотни заболевших и новые штрафы
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске на утро 15 апреля 2020 года (подробнее)
Доставка куличей в Челябинске в период коронавируса: где можно купить и сколько стоят
Куличи в Челябинске можно заказать на любой вкус: и традиционные, и по модному заграничному рецепту (обзор)
Ипотечные каникулы или долговая яма: челябинцы бросились за отсрочками по кредиту за жилье
«Комсомолка» узнала, почему риелторы отговаривают клиентов от заманчивого предложения (далее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»