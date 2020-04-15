В Челябинской области составили 69 протоколов за нарушение самоизоляции

15 Апр 2020 2020-04-15T12:13:34+03:00

Изменить размер текста: A A

На брифинге Алексей Текслер сообщил, что полицейские начали наказывать нарушителей режима самоизоляции. За последние два дня в регионе составили 69 административных протоколов, и уже есть первые судебные решения.

— Полиция с 13 апреля получила полномочия по составлению административных протоколов — невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, — сообщил Алексей Текслер.

Ранее Правительство России утвердило перечень лиц, которые могут составлять административные протоколы за нарушение статьи «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (20.6.1 КоАП РФ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Челябинск попал в антирейтинг по самоизоляции

Челябинцы продолжают выходить на улицу (читать)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU