2020-04-15T12:13:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинской области составили 69 протоколов за нарушение самоизоляции

Южноуральцам грозит штраф до 30 тыс. рублей.
Ангелина ЗАКИРОВА
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Фото: пресс-служба МВД Челябинской областиФото: пресс-служба МВД Челябинской области
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На брифинге Алексей Текслер сообщил, что полицейские начали наказывать нарушителей режима самоизоляции. За последние два дня в регионе составили 69 административных протоколов, и уже есть первые судебные решения.

— Полиция с 13 апреля получила полномочия по составлению административных протоколов — невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, — сообщил Алексей Текслер.

Ранее Правительство России утвердило перечень лиц, которые могут составлять административные протоколы за нарушение статьи «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (20.6.1 КоАП РФ).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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