В Челябинске показали новую госпитальную базу для больных коронавирусом

17 Апр 2020 2020-04-17T16:13:26+03:00

Специализированное отделение для пациентов с COVID-19 появилось в Областной клинической больнице №3 [фоторепортаж]

Изменить размер текста: A A

Медперсонал ОКБ №3 в полной готовности к борьбе с коронавирусом. Сейчас здесь лечат пациентов с пневмонией, но, если количество заболевших COVID-19 резко возрастет, больница примет их.

Весь персонал работает в защитных костюмах.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Для больных с легочной инфекцией отведено два этажа. В четырехместных палатах есть все необходимое: концентраторы кислорода, бактерицидные облучатели для круглосуточного обеззараживания помещения, пульсоксиметры — приборы для определения состояния больного. Выходить в коридор пациентам нельзя, поэтому душ и туалет — в палате.

Так выглядит обычная палата.Фото: Валентина ВАГАНОВА

А это палата реанимации.Фото: Валентина ВАГАНОВА

По словам главного врача Михаила Вербитского, больница готова принять 100 пациентов легкой и средней тяжести, и до 48 реанимационных больных. Но есть возможность развернуть еще 100 коек.

Это шлем для неинвазивной вентиляции легких, то есть, без установки трубок в гортань.Фото: Валентина ВАГАНОВА

В ОКБ№3 организованы и комнаты отдыха для персонала. В них есть необходимая мебель и даже телевизор. Медики смогут тут жить какое-то время, чтобы изолироваться от своих близких. В больнице отмечают, на борьбу с вирусом при необходимости встанут столько медперсонала, сколько потребуется.

— У нас большое количество реаниматологов, анестезиологов, кафедра анестезиологии-реаниматологии. Подготовлено несколько бригад, на случай, если мы пойдем по самому плохому варианту, если заболеют медработники, есть, кем заменить. Люди готовы прийти и начать работу, — говорит главный врач Михаил Вербитский.

Больница готова принять 100 пациентов легкой и средней тяжести, и до 48 реанимационных больных.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 17 апреля 2020 года: забитые парковки и повышение цен в магазинах

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске на утро 17 апреля 2020 года (подробнее)

Алексей Текслер о продлении режима самоизоляции в Челябинской области: «Главный ориентир — количество заболевших» (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU