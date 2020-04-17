2020-04-17T16:13:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинске показали новую госпитальную базу для больных коронавирусом

Специализированное отделение для пациентов с COVID-19 появилось в Областной клинической больнице №3 [фоторепортаж]
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Больница обеспечена необходимым кислородом, аппаратами искусственной вентиляции легких.Больница обеспечена необходимым кислородом, аппаратами искусственной вентиляции легких.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Изменить размер текста:

Медперсонал ОКБ №3 в полной готовности к борьбе с коронавирусом. Сейчас здесь лечат пациентов с пневмонией, но, если количество заболевших COVID-19 резко возрастет, больница примет их.

Весь персонал работает в защитных костюмах. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Весь персонал работает в защитных костюмах.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Для больных с легочной инфекцией отведено два этажа. В четырехместных палатах есть все необходимое: концентраторы кислорода, бактерицидные облучатели для круглосуточного обеззараживания помещения, пульсоксиметры — приборы для определения состояния больного. Выходить в коридор пациентам нельзя, поэтому душ и туалет — в палате.

Так выглядит обычная палата. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Так выглядит обычная палата.Фото: Валентина ВАГАНОВА

А это палата реанимации. Фото: Валентина ВАГАНОВА

А это палата реанимации.Фото: Валентина ВАГАНОВА

По словам главного врача Михаила Вербитского, больница готова принять 100 пациентов легкой и средней тяжести, и до 48 реанимационных больных. Но есть возможность развернуть еще 100 коек.

Это шлем для неинвазивной вентиляции легких, то есть, без установки трубок в гортань. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Это шлем для неинвазивной вентиляции легких, то есть, без установки трубок в гортань.Фото: Валентина ВАГАНОВА

В ОКБ№3 организованы и комнаты отдыха для персонала. В них есть необходимая мебель и даже телевизор. Медики смогут тут жить какое-то время, чтобы изолироваться от своих близких. В больнице отмечают, на борьбу с вирусом при необходимости встанут столько медперсонала, сколько потребуется.

— У нас большое количество реаниматологов, анестезиологов, кафедра анестезиологии-реаниматологии. Подготовлено несколько бригад, на случай, если мы пойдем по самому плохому варианту, если заболеют медработники, есть, кем заменить. Люди готовы прийти и начать работу, — говорит главный врач Михаил Вербитский.

Больница готова принять 100 пациентов легкой и средней тяжести, и до 48 реанимационных больных. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Больница готова принять 100 пациентов легкой и средней тяжести, и до 48 реанимационных больных.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 17 апреля 2020 года: забитые парковки и повышение цен в магазинах

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске на утро 17 апреля 2020 года (подробнее)

Алексей Текслер о продлении режима самоизоляции в Челябинской области: «Главный ориентир — количество заболевших» (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
И конструктор, и дизайнер: лаборант южноуральского предприятия создает собственных кукол
Новая тест-система распознает COVID-19, даже если человек не чувствует симптомов болезни
В Челябинской области на чиновников минздрава завели уголовное дело о халатности
В Челябинске показали новую госпитальную базу для больных коронавирусом
Перемены в челябинском «Тракторе»: подписан новый контракт, другие на грани разрыва
Закрытие Курганской области на въезд и выезд из-за коронавируса: кому разрешен въезд и кому положены спецпропуска
ВТБ запускает международные переводы с карты на карту
«С нас трясут деньги»: челябинцы пожаловались на охранную компанию
Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр
Жителей Челябинской области приглашают на онлайн-концерт с известными музыкантами
На трубопрокатном заводе в Челябинске опровергли слухи о массовом сокращении рабочих
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 2,7 раза по итогам 1 квартала
ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы
В Челябинске журналистов повторно проверят на коронавирус
Алексей Текслер о ночной облаве в Челябинске: «Некоторые не понимают по-другому»
Девять детей и нет работы: как челябинские волонтеры помогают пострадавшим из-за коронавируса
Получат ли в Челябинске безработные пособие, если не встанут на учет до конца апреля
В Челябинск из Таиланда могут вернуться 73 путешественника
ВТБ расширяет условия выдачи кредитов на зарплату
Губернатор Челябинской области выйдет из самоизоляции: «Зюсь выписан»
Алексей Текслер о продлении режима самоизоляции в Челябинской области: «Главный ориентир — количество заболевших»
Заболел ли экипаж космического корабля «Союз МС-16» коронавирусом
В Челябинской области 64 случая COVID-19: четыре новых пациента ко вчерашнему дню
Когда вернутся в Челябинск путешественники, застрявшие в Таиланде
Банк России утвердил Людмилу Коган в качестве инвестора по финансовому оздоровлению Банка УРАЛСИБ
Финалисты экологического конкурса «Мечела» воплощают в жизнь свои проекты