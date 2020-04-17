Коронавирус в Челябинске, последние новости на 17 апреля 2020 года: забитые парковки и повышение цен в магазинах

На утро 17 апреля в регионе — 60 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки диагноз коронавирус в Челябинской области подтвердился еще у пяти человек. Отметим, что количество ежедневно подтверждаемых случаев заражения выросло. Раньше прибавлялось по одному — два в сутки, а то и не было вовсе. А на этой неделе с понедельника по четверг включительно региональный минздрав объявлял по 5 новых подтвержденных случаев заболевания.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

КАРАНТИН ДЛЯ СТОЛИЧНЫХ ГОСТЕЙ

Напомним, что в последнее время увеличилось количество случаев заболевания, привезенных из столицы. С сегодняшнего дня вводится правило 14-дневной изоляции в Челябинске для приезжих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Это касается тех, кто прибыл воздушным и железнодорожным транспортом.

ЦЕНЫ РАСТУТ

С конца марта, когда объявили режим самоизоляции из-за коронавируса, в Челябинске цены стали меняться. Больше всего подорожали гречка (+63%), рис (+23%), макароны (+20%), свинина (+41%), говядина (+22%) и рыба (+25%).

Но заместитель губернатора Сергей Сушков сообщает, что некоторые продукты подешевели. Это, например, хлеб (-27%), сгущенка (-30%), лук (-54%).

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ДАЧНЫЙ СЕЗОН ОТМЕНЯЕТСЯ?

На днях губернатор Алексей Текслер разрешил челябинцам открыть дачный сезон и сменить самоизоляцию в домашнем формате на карантин в садах и на дачах. Но сезонные садовые автобусные маршруты пока не запустят. Из-за угрозы распространения коронавируса в Челябинской области. Поэтому добраться до садовых участков можно только на легковом транспорте — личном или такси, что, конечно, доступно далеко не для всех. Но такова цена здоровья. Остановить коронавирус — задача важнее вовремя посаженных кабачков.

МАШИНЫ СТАВИТЬ НЕГДЕ

Автомобилисты жалуются на нехватку бесплатных парковочных мест из-за коронавируса в Челябинской области. А точнее из-за режима самоизоляции.

— До самоизоляции более менее еще места были, так как многие в ночь работают или сутками. А сейчас все дома, и машины ставить реально некуда! — пишут жители Челябинской области в соцсети.

Некоторые ставят автомобили прямо на газон, за что получают штрафы.

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НАДЕВАЕМ МАСКИ И ПАШЕМ

В Челябинской области аграриев обязали пахать землю в медицинских масках. А еще в поле, как и в городе, должна быть соблюдена социальная дистанция в полтора метра.

СТАЛИ БОЛЬШЕ ЕСТЬ?

У регоператора по обращению с коммунальными отходами — сразу две проблемы. Во-первых, неплатежи за март. И во-вторых, увеличение объемов отходов. Либо народ на самоизоляции начал больше есть, и, соответственно, объемы упаковок и пищевых отходов увеличились. Либо причина — в генеральной весенней уборке улиц и дворов. Пакеты с палой листвой бросают в баки для бытовых отходов. Хотя, по правилам, такой вид мусора должен отдельно вывозиться на полигон.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на 17 апреля 2020 года.

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