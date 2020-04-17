2020-04-16T20:55:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 17 апреля 2020 года: забитые парковки и повышение цен в магазинах

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске на утро 17 апреля 2020 года
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Коронавирус в Челябинске, последние новости на 17 апреля 2020 года: забитые парковки и повышение цен в магазинахКоронавирус в Челябинске, последние новости на 17 апреля 2020 года: забитые парковки и повышение цен в магазинахФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

На утро 17 апреля в регионе — 60 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки диагноз коронавирус в Челябинской области подтвердился еще у пяти человек. Отметим, что количество ежедневно подтверждаемых случаев заражения выросло. Раньше прибавлялось по одному — два в сутки, а то и не было вовсе. А на этой неделе с понедельника по четверг включительно региональный минздрав объявлял по 5 новых подтвержденных случаев заболевания.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Инфографика: Эдуард Фадюшин

КАРАНТИН ДЛЯ СТОЛИЧНЫХ ГОСТЕЙ

Напомним, что в последнее время увеличилось количество случаев заболевания, привезенных из столицы. С сегодняшнего дня вводится правило 14-дневной изоляции в Челябинске для приезжих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Это касается тех, кто прибыл воздушным и железнодорожным транспортом.

ЦЕНЫ РАСТУТ

С конца марта, когда объявили режим самоизоляции из-за коронавируса, в Челябинске цены стали меняться. Больше всего подорожали гречка (+63%), рис (+23%), макароны (+20%), свинина (+41%), говядина (+22%) и рыба (+25%).

Но заместитель губернатора Сергей Сушков сообщает, что некоторые продукты подешевели. Это, например, хлеб (-27%), сгущенка (-30%), лук (-54%).

Какие эпидемии пережил Челябинск

00:00
00:00

ДАЧНЫЙ СЕЗОН ОТМЕНЯЕТСЯ?

На днях губернатор Алексей Текслер разрешил челябинцам открыть дачный сезон и сменить самоизоляцию в домашнем формате на карантин в садах и на дачах. Но сезонные садовые автобусные маршруты пока не запустят. Из-за угрозы распространения коронавируса в Челябинской области. Поэтому добраться до садовых участков можно только на легковом транспорте — личном или такси, что, конечно, доступно далеко не для всех. Но такова цена здоровья. Остановить коронавирус — задача важнее вовремя посаженных кабачков.

МАШИНЫ СТАВИТЬ НЕГДЕ

Автомобилисты жалуются на нехватку бесплатных парковочных мест из-за коронавируса в Челябинской области. А точнее из-за режима самоизоляции.

— До самоизоляции более менее еще места были, так как многие в ночь работают или сутками. А сейчас все дома, и машины ставить реально некуда! — пишут жители Челябинской области в соцсети.

Некоторые ставят автомобили прямо на газон, за что получают штрафы.

Как обстоят дела со свадьбами на карантине. Поговорили с ведущим мероприятий Георгием Седых

00:00
00:00

НАДЕВАЕМ МАСКИ И ПАШЕМ

В Челябинской области аграриев обязали пахать землю в медицинских масках. А еще в поле, как и в городе, должна быть соблюдена социальная дистанция в полтора метра.

СТАЛИ БОЛЬШЕ ЕСТЬ?

У регоператора по обращению с коммунальными отходами — сразу две проблемы. Во-первых, неплатежи за март. И во-вторых, увеличение объемов отходов. Либо народ на самоизоляции начал больше есть, и, соответственно, объемы упаковок и пищевых отходов увеличились. Либо причина — в генеральной весенней уборке улиц и дворов. Пакеты с палой листвой бросают в баки для бытовых отходов. Хотя, по правилам, такой вид мусора должен отдельно вывозиться на полигон.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на 17 апреля 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где лучше купить дачу в Челябинске: направления, цены, местоположение

Изучаем, подорожала ли земля во время кризиса из-за коронавируса (подробнее)

В Челябинской области фельдшера скорой, который осматривал больного коронавирусом, отказались отправить на самоизоляцию

Медик боится заразить других пациентов (читать дальше)

Изолента, плед и полотенца для шедевров: челябинцы поддержали флешмоб с копированием знаменитых картин

Смотрим, до чего доводит фантазия на самоизоляции (фото здесь)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ветер принес: в Челябинске загорелся завод пиротехники
Риски еще чрезвычайно высоки: Владимир Путин решил перенести Парад Победы
Перенос Парада Победы 2020 в Челябинске: какого числа пройдет и почему переносят
«Окурки сверху летят как снежинки»: в новом микрорайоне Челябинска сгорел балкон многоэтажки
Михаил Мишустин остался недоволен ситуацией с льготными кредитами
Двухмесячный карантин: в Башкирии продлили действие режима изоляции
Взятки за отсутствие алкоголя: лаборанта магнитогорского наркологического диспансера осудят за подделывание справок
В Челябинске хирурги смогли удалить кисту из мозга восьмимесячного ребенка
Родителей шестиклашек из Челябинской области оштрафовали за фото в социальных сетях
В центре Челябинска две автостоянки отдадут под сквер
Водитель BlaBlaCar выплатит миллион за смерть пассажирки в Челябинской области
Челябинка два дня не могла выйти из обгоревшего дома
Какие продукты подорожали в Челябинской области, а на чем теперь экономим
Количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 16 апреля 2020 года увеличилось до 12 человек
Пятеро уральских студентов стали финалистами конкурса именных грантов Банка ВТБ