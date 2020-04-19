Артемий Панарин ответил на критику, почему подарил защитные маски Нью-Йорку, а не Челябинску

19 Апр 2020 2020-04-19T15:26:26+03:00

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Воспитанник южноуральского хоккея, ныне — нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс», Артемий Панарин пожертвовал 1500 медицинских масок одной из больниц Нью-Йорка.

— Получилось купить их через агента по нормальной цене. Вот и передали их в больницы. Там сразу несколько ребят оказали такую помощь. Тут я не одинок, — рассказал Панарин.

Отвечая на вопрос подписчиков, почему он не отправил маски в родной Коркино, или в Челябинск, игрок НХЛ сказал, что его такие комментарии «продолжают бесить». Панарин отметил, что ему не важно мнение таких «комментаторов», он не хочет тратить на это свое внимание и вообще всем не угодишь.

— Когда помогаешь Коркино, они скажут: «А почему не Челябинску, где ты начинал играть в хоккей? А почему не Подольску или Чехову? Ты ведь в «Витязе» выступал... Они не понимают, что какие-то деньги нужно и себе оставить. А им нужно, чтобы я вообще все отдал. Не дождутся! — рассказал Панарин.

Напомним, на сегодняшний день Артемий Панарин с зарплатой $11,5 млн является самым высокооплачиваемым российским игроком в НХЛ. Ранее хоккеист заявлял, что потеряет треть зарплаты из-за приостановки чемпионата НХЛ и о 59% налогов, которые он отчисляет от доходов в Нью-Йорке.

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ИСТОЧНИК KP.RU