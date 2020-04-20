В Челябинске врачей и соцработников поселят в гостиницах

20 Апр 2020 2020-04-20T12:59:56+03:00

В эпидемию челябинских врачей и соцработников могут поселить в гостиницах. Фото: Андрей АБРАМОВ

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Последние недели работники соцзащиты Челябинской области сбиваются с ног, доставляя на дом пожилым одиноким южноуральцам, инвалидам продукты, лекарства, оплачивают счета за коммуналку. При этом, сама помощь бесплатна: заказывающий оплачивает только покупку или выдает деньги на оплату счетов.

Как заявил губернатор Алексей Текслер, выполнено уже более 20 тыс. заявок. Нагрузка колоссальная: как и врачи, соцработники на передовой борьбы с COVID-19.

— Принял решение поддержать и их. В апреле им будет выплачена единовременная стимулирующая надбавка в 10 тысяч рублей, — сказал губернатор.

Московким докторам, работающим с коронавирусными больными, отели предлагают номера и двухразовое питание. За временный кров и стол врачи не платят. А что у нас?

— Мы прогнозируем разные варианты развития событий, в том числе, с локализацией медиков. Мы видим, как в других городах врачей изолируют, чтобы они не общались с родными. Мы такую же работу с гостиницами, которые находятся недалеко от медучреждений, провели. Гостиницы готовы. У них загрузка 1-3%. И не только медиков это касается. Режим карантина будет постепенно вводиться для социальных учреждений, — сказал Алексей Текслер.

Для одиноких стариков соцработник - самый близкий человек. Фото: Архив КП.

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ИСТОЧНИК KP.RU