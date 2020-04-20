Коронавирус в Челябинске, последние новости на 20 апреля 2020 года: родственникам разрешили подкармливать находящихся в обсерваторе туристов из Таиланда

Тема коронавируса уже приелась южноуральцам. Все идет по накатанной: армия зараженных растет, ограничения сохраняются. И тут на родину из Таиланда спецрейсом возвращаются 49 туристов...

Самолет с нашими земляками приземлился в Кольцово в ночь на воскресенье. Ближе к утру туристов посадили в автобус и отвезли в обсерватор на озере Смолино. Здесь вернувшиеся из Тая проведут карантин, как когда-то китайцы. Таким образом власти пытаются защитить область от новых вспышек инфекции.

Вспомните, первые случаи заражения — сплошь завозные. Троих туристов с этого самолета медики сняли с рейса еще в Таиланде. У членов одной семьи проявились признаки ОРВИ. Сейчас они находятся в тайской больнице — ждут результаты анализов на коронавирус.

Но прилетевшие домой туристы заботу власти не оценили. Их возмущает, что их закрыли в обсерваторе принудительно, что условия здесь не так хороши. Люди надеялись, что их поселят в профилактории «Изумруд» в курортной зоне Шершней, а вместо этого им предоставили скромные домики реабилитационного центра «Смолино».

— Радуйтесь, что на родине! Жалуются, как будто купили путевку в 5 звездочный отель, а там мебель старая... Регион на самоизоляции. Многие работу потеряли. А вы думаете об удобстве, — осуждают бунт прилетевших в социальных сетях.

На проблемы туристов обратила внимание новый уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

— Были проблемы с размещением, с питанием, не учтены потребности маленьких детей. После долгих дней неизвестности в Таиланде, тяжелой дороги люди, естественно, нервные и уставшие. Но в течение дня все вопросы удалось решить. Обо всем остальным, в чем нуждаются граждане, к чему привыкли, надеюсь, позаботятся их родные и близкие. Требовать от властей излишнего считаю абсолютно недопустимым, — заявила Юлия Сударенко.

Родственникам туристов позволят привезти в обсерватор необходимые людям личные вещи, а также продукты.

В минувшее воскресенье минздрав региона заявил о 12 свежих случаях заражения. На начало этой недели в Челябинской области 83 подтвержденных случая коронавируса: 48 человек находятся под наблюдением врачей, 35 выписались из больниц. Погибших нет.

Какие эпидемии пережил Челябинск 00:00 00:00

Инфографика: Эдуард Фадюшин.

Южный Урал продолжает бороться с вирусом. Где-то вводятся новые ограничения, а где возможно, их ослабляют.

Например, курсантам Челябинского училища штурманов запретили покидать казармы: прямо в комнатах установили компьютеры для дистанционной учебы, отменены увольнительные. Эти меры ввели еще до того, как стало известно о массовых заражениях в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище и Нахимовском морском училище.

С понедельника, 20 апреля, МФЦ области возобновляют работу в штатном режиме. Ранее из-за режима самоизоляции центры работали по предварительной записи. Теперь будет возможно получить услуги в порядке живой очереди. Но людей просят соблюдать меры предосторожности: надевать перчатки и маски, выдерживать социальную дистанцию.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на 20 апреля.

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