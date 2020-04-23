Коронавирус в Челябинской области по районам: названы места, где нет ни одного случая

23 Апр 2020 2020-04-23T15:06:51+03:00

В Челябинской области остались места, куда еще не пришел коронавирус Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Смотрим, где нет ни одного случая коронавируса в Челябинской области по районам

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COVID-19 шагает по Южному Уралу, однако остаются «чистые» города и поселки. Смотрим, как распространяется коронавирус в Челябинской области по районам и называем места, где нет ни одного случая.

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На сегодняшний день в Челябинской области остается 16 районов и три городских округа, куда еще не пришел вирус нового типа: Озерский, Кыштымский и Карабашский городские округа. А также Агаповский, Саткинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Пластовский, Увельский, Кунашакский, Аргаяшский, Еткульский, Варненский, Еманжелинский, Карталинский, Каслинский, Чесменский и Троицкий районы. Кстати, Троицк, где есть один зараженный, не входит в состав района.

Завершили лечение трое зараженных жителя Снежинска. Новых случаев в «запретке» пока не зафиксировано.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Напомним, Челябинская область бьет собственные рекорды по заболеваемости, на 23 апреля в регионе выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19. Где вспыхнули очаги инфекции читайте в нашем обзоре.

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ИСТОЧНИК KP.RU