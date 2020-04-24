Среди медиков, заразившихся коронавирусом в Златоусте, оказалась беременная медсестра

24 Апр 2020 2020-04-24T12:26:51+03:00

В «челябинскую Коммунарку» поступило две беременные девушки с COVID-19. Фото: Валентина ВАГАНОВА

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В областную клиническую больницу № 2, которую прозвали «челябинской Коммунаркой» утром 24 апреля доставили шесть коронавирусных больных из Златоуста. Одна из пациенток беременна, ее сразу госпитализировали в роддом.Он подготовлен специально для «ковидных» пациенток, здесь развернуто 50 коек.

— Эта девушка медсестра, у нее 19-ая неделе беременности. Она помогала пациентам своего отделения и заразилась от них, — рассказала КП-Челябинск заведующая первым лечебным отделением ОКБ №2 Светлана Хилай.

Коронавирус в Челябинске: последние новости на утром 24 апреля 00:00 00:00

Состояние девушки медики оценивают как средней тяжести. Также накануне в больницу привезли еще одну беременную из Магнитогорска. У нее тоже коронавирус и тоже ранний срок.

Врачи объяснили, при лечении беременных COVID-19 используется особенная противовирусная терапия.

— У нас уже была одна пациентка, но не с «ковидом», а с подозрением на него, благополучно родила уже, — говорит главный врач ОКБ №2 Светлана Михайлова.

Сегодня Минздрав России опубликовал методические рекомендации по лечению беременных с COVID-19. В них говорится, что в настоящее время неизвестно, может ли беременная женщина передать коронавирус ребенку. Убедительные доказательства этого пока отсутствуют.

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ИСТОЧНИК KP.RU