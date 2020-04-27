2020-04-27T13:32:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Челябинской области отказались от идеи введения карантина в Златоусте: «Надеемся, что очаг купирован»

Сегодня в городе, ставшим очагом инфекции работает Ирина Гехт
Инна КУМЕЙКОИрина ФАДЮШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Число заболевших COVID-19 в Златоусте достигло 113 человек. За сутки 16 новых.

Легкое состояние почти у всех, кроме одного - он на ИВЛ. Это пациент. Всего сделано 1233 анализа. Только что прошло заседание оперштаба по ликвидации очага. Главное — не допустить повторов. Надеемся, что очаг купирован. 314 проб возьмем сегодня у второго круга контактов. По их итогам можно будет говорить о купировании очага.

Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией в понедельник, 27 апреля.

Плановую медпомощь в Златоусте пока оказывают хирурги областной больницы. Поликлиники работают в штатном режиме. Часть «нековидных» пациентов переводят в Кусу, Миасс и Сатку.

Глава городе максим Пекарский считает, вводить карантин в городе не нужно. С ним согласился Алексей Текслер.

— Но при ухудшении ситуации карантин все же может быть введен, — отметил он. — Особый контроль должен быть по соблюдению режима самоизоляции. Улицы нужно патрулировать полицией и муниципальной милицией. При этом. важно позаботиться о социально незащищенных жителях. Например, об одиноких пенсионерах-инвалидах: организовать дотавку продуктов. Индекс самоизоляции в Златоусте стал выше после того, как вспыхнул очаг. Важно сделать правильные выводы из ситуации в больнице Златоуста. Похожие истории возникали в других городах и регионах.

Глава региона отметил, что главное — сохранить работоспособность медицины в Златоусте. Потому в город направляются врачи из Челябинска, Миасса, Чебаркуля. Также планируется ускорить работы по строительству новой больницы. Решение о строительстве принято накануне всех событий. И решение это было правильным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алексей Текслер о снятии режима самоизоляции: «Мы должны научиться жить в этих условиях»
На стройке центра по шорт-треку в Челябинске нашли махинации на десятки миллионов рублей
Алексей Текслер о введении спецпропусков в Челябинске: «Это не панацея»
Масочный режим в Челябинске: могут ли ввести в период коронавируса
Власти Челябинской области отказались от идеи введения карантина в Златоусте: «Надеемся, что очаг купирован»
Горожан возмутил демонтаж баскетбольных щитов на Алом поле в Челябинске
У челябинского митрополита и нескольких священников заподозрили коронавирус
Бригада скорой из Челябинска отправлена на карантин
Челябинский недострой, на котором летом погиб подросток, огородят забором
«Прогноз благоприятный»: когда в Челябинске отключат отопление
Владелец автозаправки, взорвавшейся перед Новым годом в Челябинской области, скрыл недостатки оборудования
С нами работает известный клубный диджей: челябинка в Таиланде помогает местным как волонтер
«Его уже открывали»: жительница Челябинска купила в магазине начатый антисептик
Новые случаи заражения коронавирусом в Челябинской области: очаг в Златоусте продолжает «полыхать»
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 27 апреля 2020 года увеличилось до 81
Завязка для фильма: в Челябинске задержали пьяного водителя, врезавшегося в такси
Плюс девять: в Екатеринбурге приземлились южноуральские туристы из ОАЭ
В ЮУрГУ прошла презентация книги о Великой Победе
Следите за временем: в Челябинске изменили расписание автобусов в аэропорт
Инвестиции во время карантина: как выбрать стратегию в режиме самоизоляции
Восьмерых будущих охранников выбросили на дороге в Магнитогорске
Челябинцев возмутила цена на маски: 1500 руб. за штуку
Челябинские предприниматели приковывают антисептик на цепь