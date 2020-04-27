Власти Челябинской области отказались от идеи введения карантина в Златоусте: «Надеемся, что очаг купирован»

27 Апр 2020 2020-04-27T13:32:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Число заболевших COVID-19 в Златоусте достигло 113 человек. За сутки 16 новых.

Легкое состояние почти у всех, кроме одного - он на ИВЛ. Это пациент. Всего сделано 1233 анализа. Только что прошло заседание оперштаба по ликвидации очага. Главное — не допустить повторов. Надеемся, что очаг купирован. 314 проб возьмем сегодня у второго круга контактов. По их итогам можно будет говорить о купировании очага.

Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией в понедельник, 27 апреля.

Плановую медпомощь в Златоусте пока оказывают хирурги областной больницы. Поликлиники работают в штатном режиме. Часть «нековидных» пациентов переводят в Кусу, Миасс и Сатку.

Глава городе максим Пекарский считает, вводить карантин в городе не нужно. С ним согласился Алексей Текслер.

— Но при ухудшении ситуации карантин все же может быть введен, — отметил он. — Особый контроль должен быть по соблюдению режима самоизоляции. Улицы нужно патрулировать полицией и муниципальной милицией. При этом. важно позаботиться о социально незащищенных жителях. Например, об одиноких пенсионерах-инвалидах: организовать дотавку продуктов. Индекс самоизоляции в Златоусте стал выше после того, как вспыхнул очаг. Важно сделать правильные выводы из ситуации в больнице Златоуста. Похожие истории возникали в других городах и регионах.

Глава региона отметил, что главное — сохранить работоспособность медицины в Златоусте. Потому в город направляются врачи из Челябинска, Миасса, Чебаркуля. Также планируется ускорить работы по строительству новой больницы. Решение о строительстве принято накануне всех событий. И решение это было правильным.

ИСТОЧНИК KP.RU