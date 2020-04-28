Первая смерть от коронавируса в Магнитогорске: мужчина стал четвертым умершим в Челябинской области
В городе металлургов скончался пациент с COVID-19. Первая смерть от коронавируса в Магнитогорске стала четвертым летальным случаем в регионе. Однако это пока единственный заболевший в области, умерший именно от коронавируса. Еще трое, скончавшихся ранее, были раковыми больными. Медики связывают их смерть не с коронавирусом, а с онкологией.
— Пациенту 51 год. Его госпитализировали 19 апреля с пневмонией. У мужчины был сахарный диабет и гипертония. Он умер именно от коронавируса, в отличие от трех остальных, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе минздрава Челябинской области.
Последние новости по коронавирусу на утро 28 апреля
Известно, что мужчина не контактировал с заболевшими, за границу и в столичный регион не выезжал.
По данным на 28 апреля в Челябинской области зарегистрировано 432 случая COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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