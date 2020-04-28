Первая смерть от коронавируса в Магнитогорске: мужчина стал четвертым умершим в Челябинской области

28 Апр 2020 2020-04-28T09:40:10+03:00

Пациенту, умершему от ковидной пневмонии, был 51 год. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В минздраве рассказали подробности о первой смерти от коронавируса в Магнитогорске

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В городе металлургов скончался пациент с COVID-19. Первая смерть от коронавируса в Магнитогорске стала четвертым летальным случаем в регионе. Однако это пока единственный заболевший в области, умерший именно от коронавируса. Еще трое, скончавшихся ранее, были раковыми больными. Медики связывают их смерть не с коронавирусом, а с онкологией.

— Пациенту 51 год. Его госпитализировали 19 апреля с пневмонией. У мужчины был сахарный диабет и гипертония. Он умер именно от коронавируса, в отличие от трех остальных, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Последние новости по коронавирусу на утро 28 апреля 00:00 00:00

Известно, что мужчина не контактировал с заболевшими, за границу и в столичный регион не выезжал.

По данным на 28 апреля в Челябинской области зарегистрировано 432 случая COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU