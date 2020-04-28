Коронавирус в Челябинске, последние новости на 28 апреля 2020 года: священники и скорая на карантине, туристы не хотят возвращаться

На 6 часов утра 28 апреля зарегистрировано 413 случаев заражения коронавирусом в Челябинской области. Из 45 новых 16 — в Златоусте, все в той же больнице, где вспыхнул очаг коронавируса. Там подтверждено уже 113 диагнозов. Легкое состояние почти у всех, кроме одного — он на ИВЛ. В Златоусте решили пока не вводить карантин. Власти считают, что вспышку COVID-19 удалось локализовать.

Статистика по коронавирусу в Челябинской области на 6 часов утра 28 апреля:

Лечение проходит 361 человек.

Всего выписанных — 47.

Умерло — 3 человека (причина смерти пациентов — онкология, сопутствующим заболеванием стал COVID-19).

У митрополита челябинского и миасского Григория и еще 10 служителей из Свято-Симеоновского кафедрального собора обнаружены признаки ковидной пневмонии. Южноуральские храмы решили закрыть для прихожан с 29 апреля. богослужения будут совершаться без прихожан, для всех желающих доступна трансляция служб.

Священники сдали анализы и самоизолировались. Недомогание они почувствовали после пасхального богослужения. В нем участвовал человек, подверженный бронхитам, со слабыми легкими. Видимо, он стал источником заражения.

В Металлургическом районе Челябинска от работы отстранили бригаду скорой в полном составе. У фельдшеров и водителя появились температура и заложенность в груди. Результаты анализов еще не готовы.

26 апреля в аэропорт «Кольцово» прибыл чартерный рейс из Объединенных Арабских Эмиратов с девятью туристами из Челябинской области. Восемь из них отправились на изоляцию в челябинский санаторий «Изумруд». Одна решила остаться в екатеринбуржском обсерваторе — вероятно, из-за беременности.

Еще в ОАЭ остались 12 южноуральцев. Почему они не хотят возвращаться?

— Причины могут быть разные, от «не поеду, передумал» до самочувствия. Может, кто-то не прошел на вылете фильтр с измерением температуры. Пока не знаем, — сказала корреспонденту КП-Челябинск руководитель Управления пресс-службы правительства Челябинской области Мария Хворостова.

А вот туристы из Турции, вернувшиеся в Челябинск 21 апреля, уже получили результаты тестов на коронавирус. Все отрицательные.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Эпидемия коронавируса сдвинула сроки призыва в армию. Вместо 1 апреля призывные комиссии в военкоматах откроются только 6 мая. Отправлять новобранцев в войска планируют после 20 мая. При этом школьникам можно не волноваться — все получат отсрочку.

Губернатор Алексей Текслер не исключает возможности введения масочного режима в Челябинске в период коронавируса по примеру соседнего Екатеринбурга.

— Мы рассматриваем обязательное введение масочного режима в закрытых помещениях — в магазинах, в организациях, в общественном транспорте, — сообщил глава региона.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на 28 апреля 2020 года.

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