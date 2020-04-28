Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 28 апреля 2020 года: шесть пациентов — в тяжелом состоянии, три дома закрыты на карантин
На 6 часов утра 28 апреля статистика по коронавирусу в Магнитогорске такова: на госпитализации с подтвержденным диагнозом находятся 40 человек, еще восемь пациентов выздоровели.
Из 40 человек с подтвержденным коронавирусом шестеро — в тяжелом состоянии. Из них трое подключены к ИВЛ.
Всего в Магнитогорске готовы к работе 102 аппарата ИВЛ, ожидается дополнительная поставка. Создано 400 мест для приема пациентов в тяжелом состоянии, рассказал глава города Сергей Бердников.
Сдать по собственному желанию анализ на коронавирус в Магнитогорске по-прежнему нельзя. Проверяют только тех, кто в группе риска. При каждом новом случае заражения отрабатывается весь возможный круг контактных. Ближайшая сертифицированная лаборатория находится в Челябинске.
Сейчас на карантин закрыты подъезды по трем адресам: ул. Советская, 54; ул. Советской Армии, 29/1. и пр. Карла Маркса, 82.
Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 28 апреля 2020 года.
Статистика по коронавирусу в Челябинской области на 6 часов утра 28 апреля:
В Челябинской области зарегистрировано 413 случаев COVID-19.
Лечение проходит 361 человек.
Всего выписанных — 47.
Умерло — 3 человека (причина смерти пациентов — онкология, сопутствующим заболеванием стал COVID-19).
У митрополита челябинского и миасского Григория и еще 10 служителей из Свято-Симеоновского кафедрального собора обнаружены признаки ковидной пневмонии. Южноуральские храмы решили закрыть для прихожан с 29 апреля. Богослужения будут совершаться без прихожан, для всех желающих доступна трансляция служб.
В Металлургическом районе Челябинска от работы отстранили бригаду скорой в полном составе. У фельдшеров и водителя появились температура и заложенность в груди. Результаты анализов еще не готовы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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